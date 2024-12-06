Риби самі обирають день, коли готові народитися: вчені розкрили, як вони це роблять (фото)

У новому дослідженні вчені виявили, що ембріони багатьох видів риб насправді мають контроль над тим, коли з'являться на світ.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є найбільш маловивченим місцем на Землі. У новому дослідженні вчені виявили, що більшість риб, що мешкають у земних водоймах, насправді здатні самостійно вибрати дату свого народження, пише Science Alert.

Дослідження було проведене вченими з Європейського університету в Єрусалимі в Ізраїлі й розкриває хімічні та біологічні процеси, що дають змогу цьому відбуватися. У результаті вчені змогли продемонструвати, як окремі ембріони підлаштовують свою появу на світ під оптимальні чинники навколишнього середовища.

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Під час дослідження команда вивчила яйця даніо-реріо (Danio rerio) і виявила, що вивільнення тиреотропін-рилізинг-гормону (Trh/ТРГ) з ембріона має вирішальне значення для вироблення ферментів, що розчиняють стінку яйця.

Відомо, що вилуплення — найважливіша подія в життєвому циклі видів, які висиджують яйця. Водночас момент вилуплення, ймовірно, ретельно розраховується, щоб збігтися зі сприятливими умовами, що покращують виживання на ранніх стадіях життя.

Дослідники виявили, що різні види риб використовують безліч різних стратегій і тригерів вилуплення, наприклад:

даніо-реріо чекають денного світла;

риба-клоун і палтус чекають темряви;

каліфорнійський груніон чекає, коли його змиє в море.

Під час дослідження вчені також виявили докази механізмів, що стоять за цією затримкою. Результати вказують на те, що в даніо-реріо ТРГ доставляється в залозу, що вилуплюється, через кровотік за вказівкою нейронного ланцюга, який формується безпосередньо перед вилупленням і зникає одразу після.

Були вивчені ембріони риби-зебри і медаки Фото: Khoisan

І це стосується не тільки даніо-реріо: дослідники також вивчали медаку (Oryzias latipes), віддалено споріднений вид. Відомо, що еволюційні шляхи цих двох видів розійшлися приблизно 200 мільйонів років тому, проте у двох видів виявлено один і той самий процес вилуплення, що запускається ТРГ. І ця схожість спостерігається, попри відмінності в залозах, що вилуплюються, типах ферментів і ембріональних періодах.

Відомо, що у людей та інших ссавців ТРГ допомагає контролювати ключові біологічні процеси, зокрема й частоту серцевих скорочень і швидкість метаболізму. Примітно, що той самий нейрогормон також використовується по-іншому у риб, що, можливо, є ще однією вказівкою на розбіжні еволюційні шляхи.

Надалі вчені планують зосередитися на вивченні деталей цього процесу вилуплення в риб, а також схожості та відмінності, які можуть спостерігатися в різних видів. Ще одним аспектом майбутніх досліджень є зміна клімату: світ стає дедалі теплішим, а тому вчені хочуть розібратися, як він може впливати на рішення про вилуплення.

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