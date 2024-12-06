В американском музее естественной истории выставили самый дорогой скелет динозавра (фото)

Скелет динозавра по имени Апекс был куплен на аукционе за рекордную сумму в 44,6 миллиона долларов. Окаменелость считается одной из самых целостных.

Самая дорогая окаменелость динозавра, когда-либо проданная на аукционе, выставлена ​​на всеобщее обозрение в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Об этом пишет Live Science.

Скелет стегозавра был найден в мае 2022 года палеонтологом-коммерсантом в штате Колорадо в слое осадочных пород юрского периода, то есть динозавр жил примерно 150 миллионов лет назад.

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Около 80% костей скелета ископаемого, которое назвали "Apex", оказались на месте, учтены, что делает его одним из самых полных стегозавров, когда-либо обнаруженных учеными. В нем сохранилось более 254 костных элементов из примерно 320. Недостающие части были заменены напечатанными на 3D-принтере компонентами.

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Скелет высотой в 3,5 метра и длинной в 8,2 метра. Он установлен с высоко поднятым шипастым хвостом, как будто динозавр защищается. Динозавр предоставлен музею в аренду миллиардером Кеннетом С. Гриффином, который купил скелет на аукционе за 44,6 миллиона долларов в июле 2024 года.

Окаменелость динозавра стегозавра по имени Апекс была продана на аукционе Sotheby's в Манхэттене за рекордную сумму Фото: Reuters

Данная цена "перекрыла" предыдущего рекордсмена, тираннозавра по кличке "Стэн", который ушел за 31,8 миллиона долларов в 2020 году.

Музей планирует выставлять скелет в течение четырех лет, во время которых Aпекс будет доступен исследовательскому сообществу.

По истечению срока аренды скелета оригинальные кости заменит дубликат.

Напомним, уникальные окаменелости нового вида тираннозавров, обнаруженные в Мексике, пролежали в забвении 20 лет.

Также Фокус писал, что ученые определили наиболее опасных динозавров для людей. И это не были бы гигантские тираннозавры.