В американському музеї природної історії виставили найдорожчий скелет динозавра (фото)

Скелет динозавра на ім'я Апекс був куплений на аукціоні за рекордну суму в 44,6 мільйона доларів. Скам'янілість вважається однією з найбільш цілісних.

Найдорожчу скам'янілість динозавра, коли-небудь продану на аукціоні, виставлено на загальний огляд в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку. Про це пише Live Science.

Скелет стегозавра був знайдений у травні 2022 року палеонтологом-комерсантом у штаті Колорадо в шарі осадових порід юрського періоду, тобто динозавр жив приблизно 150 мільйонів років тому.

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Близько 80% кісток скелета викопного, яке назвали "Apex", виявилися на місці, що робить його одним із найповніших стегозаврів, коли-небудь виявлених ученими. У ньому збереглося понад 254 кісткові елементи з приблизно 320. Частини, яких бракувало, замінили надрукованими на 3D-принтері компонентами.

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Скелет заввишки 3,5 метра і завдовжки 8,2 метра. Він встановлений з високо піднятим шипастим хвостом, ніби динозавр захищається. Динозавр наданий музею в оренду мільярдером Кеннетом С. Гріффіном. Гріффіном, який купив скелет на аукціоні за 44,6 мільйона доларів у липні 2024 року.

Скам'янілість динозавра стегозавра на ім'я Апекс було продано на аукціоні Sotheby's у Мангеттені за рекордну суму Фото: Reuters

Ця ціна "перекрила" попереднього рекордсмена, тиранозавра на прізвисько "Стен", який пішов за 31,8 мільйона доларів у 2020 році.

Музей планує виставляти скелет протягом чотирьох років, під час яких Апекс буде доступний дослідницькій спільноті.

По закінченню терміну оренди скелета оригінальні кістки замінить дублікат.

Нагадаємо, унікальні скам'янілості нового виду тиранозаврів, виявлені в Мексиці, пролежали в забутті 20 років.

Також Фокус писав, що вчені визначили найбільш небезпечних динозаврів для людей. І це не були б гігантські тиранозаври.