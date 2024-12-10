Феноменальная находка: археологи нашли важный артефакт языческих времен (фото)

В Болгарии археологи обнаружили голову статуи богини Тихе, которую почитали во многих городах. Эта находка — важное свидетельство переходного периода от язычества к христианству.

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Во время раскопок епископской базилики в Пловдиве, Болгария, археологи откопали мраморную голову, изображающую Тихе, греческую богиню удачи, успеха и процветания. Эта находка, датируемая I-III веками н. э., дает редкую возможность исследовать религиозное и культурное наследие региона, пишет Arkeonews.

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Команда раскопок во главе с археологом Любомиром Мерджановым назвала находку "феноменальной", отметив ее историческое и художественное значение. Пловдив, один из старейших городов Европы, берет свое начало с древнего фракийского поселения Евмолпия, которое впоследствии стало укрепленным городом в эпоху железного века.

В IV веке до н. э. Филипп II Македонский включил город в состав своей империи, переименовав его в Филиппополь. Тихе, которую почитали как хранительницу городов, играла ключевую роль в греческой культуре, а ее статуя часто символизировала процветание и защиту.

Изящно выполненная мраморная голова, датированная концом I — серединой III века н. э., демонстрирует исключительное мастерство. Следуя эллинистическим традициям, артефакт украшен фресковой короной, или corona muralis, с изображением городских стен и башен, что символизирует роль Тихе как защитницы Филиппополиса. Вырезанные на мраморе ирисы в форме сердца добавляют уникальный штрих, еще больше выделяя мастерство статуи.

По оценкам экспертов, статуя достигала примерно 2,5 м в высоту, что свидетельствует о том, что она была достопримечательностью и частью дохристианского святилища. Раннехристианская практика строительства церквей на месте языческих храмов делает это место перспективным для дальнейших исследований.

Археологи считают, что размещение статуи возле кафедры базилики было преднамеренным. Голову могли использовать как строительный материал или намеренно поставить, чтобы обозначить пересечение языческой и христианской традиций. Мерджанов отметил, что ее размещение может отражать более глубокий культурный нарратив, демонстрируя сосуществование различных верований в переходный период.

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Ожидается, что после изучения и реставрации артефакт будет выставлен в Археологическом музее Пловдива. Планируется также поднять мозаики базилики, чтобы исследовать подземное святилище и найти дополнительные фрагменты статуй. Это открытие не только углубляет наше понимание античного искусства, но и предоставляет бесценную информацию о духовной жизни Филиппополя.

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