Феноменальна знахідка: археологи знайшли важливий артефакт язичницьких часів (фото)

У Болгарії археологи виявили голову статуї богині Тихе, яку вшановували в багатьох містах. Ця знахідка — важливе свідчення перехідного періоду від язичництва до християнства.

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Під час розкопок єпископської базиліки в Пловдиві, Болгарія, археологи відкопали мармурову голову, що зображає Тихе, грецьку богиню удачі, успіху та процвітання. Ця знахідка, що датується I-III століттями н. е., дає рідкісну можливість дослідити релігійну та культурну спадщину регіону, пише Arkeonews.

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Команда розкопок на чолі з археологом Любомиром Мерджановим назвала знахідку "феноменальною", відзначивши її історичне та мистецьке значення. Пловдив, одне з найстаріших міст Європи, бере свій початок з давнього фракійського поселення Евмолпія, яке згодом стало укріпленим містом в епоху залізного віку.

У IV столітті до н. е. Філіп II Македонський включив місто до складу своєї імперії, перейменувавши його на Філіппополь. Тихе, яку шанували як охоронницю міст, відігравала ключову роль у грецькій культурі, а її статуя часто символізувала процвітання та захист.

Витончено виконана мармурова голова, датована кінцем I — серединою III століття н. е., демонструє виняткову майстерність. Дотримуючись елліністичних традицій, артефакт прикрашений фресковою короною, або corona muralis, із зображенням міських мурів і веж, що символізує роль Тихе як захисниці Філіппополіса. Вирізані на мармурі іриси у формі серця додають унікального штриха, ще більше виділяючи майстерність статуї.

За оцінками експертів, статуя сягала приблизно 2,5 м заввишки, що свідчить про те, що вона була визначною пам'яткою і частиною дохристиянського святилища. Ранньохристиянська практика будівництва церков на місці язичницьких храмів робить це місце перспективним для подальших досліджень.

Археологи вважають, що розміщення статуї біля кафедри базиліки було навмисним. Голову могли використати як будівельний матеріал або навмисно поставити, щоб позначити перетин язичницької та християнської традицій. Мерджанов зазначив, що її розміщення може відображати глибший культурний наратив, демонструючи співіснування різних вірувань у перехідний період.

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Очікується, що після вивчення та реставрації артефакт буде виставлений в Археологічному музеї Пловдива. Планується також підняти мозаїки базиліки, щоб дослідити підземне святилище і знайти додаткові фрагменти статуй. Це відкриття не лише поглиблює наше розуміння античного мистецтва, але й надає безцінну інформацію про духовне життя Філіппополя.

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