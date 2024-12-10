Роскошь и величие: археологи обнаружили невероятные артефакты римской эпохи (фото)

Во время раскопок галло-римского дома II века во Франции археологи нашли бронзовые статуэтки, связанные с римской мифологией, а еще древнюю фреску.

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Во время недавних раскопок в Реймсе, Франция, археологи нашли три бронзовые статуэтки среди остатков римского домового комплекса. Эта находка проливает свет на историческое значение Реймса, некогда крупного центра римской Галлии, и его роль как столицы провинции Галлии Белгики в античные времена, пишет Heritage Daily.

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Во время раскопок под руководством Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) исследовался галло-римский дом II века, расположенный на западной окраине Дурокорторума, древнего названия Реймса. Во времена своего расцвета Дурокорторум был вторым по величине городом в римской Галлии, население которого достигало до 100 000 человек.

Среди самых значительных находок — три бронзовые статуэтки с изображением Марса, быка и неизвестной богини Фото: Renaud Bernadet

Дом находится на расстоянии более километра от городского форума, между главной дорогой (decumanus maximus) и главным водным потоком, протекающим через город. Вход в этот роскошный дом украшали величественные колонны и фреска с изображением Ахилла и Дейдамии, культовой истории из римской мифологии, связанной с Троянской войной. По мнению INRAP, наличие этой фрески свидетельствует о принятии римских культурных мотивов элитными жителями Галлии Белгики.

Среди самых значительных находок — три бронзовые статуэтки с изображением Марса, быка и неизвестной богини. Статуэтка Марса имеет детализированные доспехи, включая голову Медузы на кирасе и рельеф волчицы, которая вскармливает Ромула и Рема.

Неизвестная богиня держит в руках символы силы и власти, в частности булаву Геракла, шкуру немейского льва и шлем с выгравированным сфинксом. Высокий уровень мастерства этих статуэток, а также богато декорированные фрагменты гипса, найденные на месте находки, позволяют предположить, что дом принадлежал состоятельным лицам, находившимся под сильным влиянием римских традиций.

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Это открытие не только демонстрирует роскошь архитектуры и искусства римской эпохи, но и открывает окно в культурную и общественную динамику Галлии Белгики. Эти находки обогащают наше понимание культурных обменов и художественных проявлений, которые определяли жизнь римской провинции.

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