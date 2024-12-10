Розкіш та велич: археологи виявили неймовірні артефакти римської епохи (фото)

Під час розкопок галло-римського будинку II століття у Франції археологи знайшли бронзові статуетки, пов’язані з римською міфологією, а ще стародавню фреску.

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Під час нещодавніх розкопок у Реймсі, Франція, археологи знайшли три бронзові статуетки серед залишків римського домового комплексу. Ця знахідка проливає світло на історичне значення Реймса, колись великого центру римської Галлії, і його роль як столиці провінції Галлії Белгіки в античні часи, пише Heritage Daily.

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Під час розкопок під керівництвом Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) досліджувався галло-римський будинок II століття, розташований на західній околиці Дурокорторуму, давньої назви Реймса. У часи свого розквіту Дурокорторум був другим за величиною містом у римській Галлії, населення якого сягало до 100 000 осіб.

Серед найвизначніших знахідок — три бронзові статуетки із зображенням Марса, бика і невідомої богині Фото: Renaud Bernadet

Дім знаходиться на відстані понад кілометр від міського форуму, між головною дорогою (decumanus maximus) та головним водним потоком, що протікає через місто. Вхід до цього розкішного будинку прикрашали величні колони та фреска із зображенням Ахілла та Дейдамії, культової історії з римської міфології, пов'язаної з Троянською війною. На думку INRAP, наявність цієї фрески свідчить про прийняття римських культурних мотивів елітними жителями Галлії Белгіки.

Серед найвизначніших знахідок — три бронзові статуетки із зображенням Марса, бика і невідомої богині. Статуетка Марса має деталізовані обладунки, включаючи голову Медузи на кірасі та рельєф вовчиці, яка вигодовує Ромула і Рема.

Невідома богиня тримає в руках символи сили та влади, зокрема булаву Геракла, шкуру немейського лева та шолом із вигравіруваним сфінксом. Високий рівень майстерності цих статуеток, а також багато декоровані фрагменти гіпсу, знайдені на місці знахідки, дозволяють припустити, що будинок належав заможним особам, які перебували під сильним впливом римських традицій.

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Це відкриття не лише демонструє розкіш архітектури та мистецтва римської епохи, але й відкриває вікно в культурну та суспільну динаміку Галлії Белгіки. Ці знахідки збагачують наше розуміння культурних обмінів та мистецьких проявів, які визначали життя римської провінції.

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