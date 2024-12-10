Место ритуалов и церемоний: ученые сделали неожиданное открытие в израильской пещере (фото)

Исследователи обнаружили самые старые из найденных в Азии доказательства ритуальных собраний и церемоний. Это открытие произошло в пещере Манот, в которой проживали как неандертальцы, так и современные люди.

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В пещере Манот, расположенной в западной Галилее, Израиль, ученые обнаружили древнейшие из известных доказательств ритуальных собраний в Азии. Исследователи считают, что эти собрания происходили в самых глубоких частях пещеры, а специально размещенный камень и следы церемоний указывают на важность этих событий, пишет IFLScience.

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Пещера, открытая в 2008 году, хранит историю проживания людей и неандертальцев, охватывающую период от позднего среднего палеолита до раннего верхнего палеолита. Ее вход обвалился около 30 000 лет назад, запечатав внутри множество археологических сокровищ.

В 2015 году исследователи откопали череп возрастом 55 000 лет, который обнаружил физические доказательства скрещивания Homo sapiens и неандертальцев. Это открытие еще больше отметило важность пещеры как места взаимодействия и эволюции.

Одной из особо необычных особенностей пещеры Манот является камень с рисунком черепашьего панциря Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Одной из особенно необычных особенностей пещеры Манот является камень с рисунком черепашьего панциря, размещенный в нише в самой глубокой части пещеры. Ученые считают, что этот камень является современником одних из древнейших в мире известных пещерных рисунков во Франции, и был тотемом или духовным объектом.

"Его особое расположение, вдали от повседневной деятельности у входа в пещеру, позволяет предположить, что он был объектом поклонения", — пояснил руководитель Палеолаборатории материальной культуры Хайфского университета и Израильского управления древностей Омри Барзилай.

Пространство также демонстрирует доказательства использования факелов, а на соседних сталагмитах удалось найти древесный пепел. Примечательно, что естественная акустика пещеры могла способствовать собраниям, что делает это место еще более подходящим для различных ритуалов и церемоний.

Начиная с 2012 года к раскопкам приобщаются студенты-стоматологи из Университета Кейс Вестерн Резерв. Хотя эти студенты не являются подготовленными археологами, они внесли неоценимый вклад в выявление древних фрагментов костей, в частности зубов, которые являются более устойчивыми, чем другие скелетные остатки.

"Существует целая отрасль стоматологической антропологии, — отметил Марк Ганс, профессор и заведующий кафедрой ортодонтии, — Как ортодонт, я интересуюсь ростом и развитием человеческого лица, а это, оказывается, именно то, что нужно для идентификации антропологических образцов".

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Сотрудничество между археологами и студентами-стоматологами раскрывает междисциплинарный характер исследования истории. Уже более десяти лет эти летние раскопки привлекают студентов из разных школ, которые стремятся исследовать прошлое, внося свой вклад в это исследование.

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