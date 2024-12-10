Місце ритуалів і церемоній: вчені зробили неочікуване відкриття в ізраїльській печері (фото)

Дослідники виявили найстаріші зі знайдених в Азіїдокази ритуальних зборів та церемоній. Це відкриття сталося в печері Манот, в якій проживали як неандертальці, так і сучасні люди.

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У печері Манот, розташованій у західній Галілеї, Ізраїль, вчені виявили найдавніші з відомих доказів ритуальних зібрань в Азії. Дослідники вважають, що ці зібрання відбувалися в найглибших частинах печери, а спеціально розміщений камінь та сліди церемоній вказують на важливість цих подій, пише IFLScience.

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Печера, відкрита у 2008 році, зберігає історію проживання людей і неандертальців, що охоплює період від пізнього середнього палеоліту до раннього верхнього палеоліту. Її вхід обвалився близько 30 000 років тому, запечатавши всередині безліч археологічних скарбів.

У 2015 році дослідники відкопали череп віком 55 000 років, який виявив фізичні докази схрещування Homo sapiens і неандертальців. Це відкриття ще більше відзначило важливість печери як місця взаємодії та еволюції.

Однією з особливо незвичайних особливостей печери Манот є камінь з малюнком черепашачого панцира Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Однією з особливо незвичайних особливостей печери Манот є камінь з малюнком черепашачого панцира, розміщений у ніші в найглибшій частині печери. Вчені вважають, що цей камінь є сучасником одних з найдавніших у світі відомих печерних малюнків у Франції, і був тотемом або духовним об'єктом.

"Його особливе розташування, далеко від повсякденної діяльності біля входу в печеру, дозволяє припустити, що він був об'єктом поклоніння", — пояснив керівник Палеолабораторії матеріальної культури Хайфського університету та Ізраїльського управління старожитностей Омрі Барзілай.

Простір також демонструє докази використання смолоскипів, а на сусідніх сталагмітах вдалося знайти деревний попіл. Примітно, що природна акустика печери могла сприяти зборам, що робить це місце ще придатнішим для різноманітних ритуалів й церемоній.

Починаючи з 2012 року до розкопок долучаються студенти-стоматологи з Університету Кейс Вестерн Резерв. Хоча ці студенти не є підготовленими археологами, вони зробили неоціненний внесок у виявлення давніх фрагментів кісток, зокрема зубів, які є стійкішими, ніж інші скелетні рештки.

"Існує ціла галузь стоматологічної антропології, — зазначив Марк Ганс, професор і завідувач кафедри ортодонтії. — Як ортодонт, я цікавлюся ростом і розвитком людського обличчя, а це, виявляється, саме те, що потрібно для ідентифікації антропологічних зразків".

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Співпраця між археологами та студентами-стоматологами розкриває міждисциплінарний характер дослідження історії. Уже понад десять років ці літні розкопки приваблюють студентів з різних шкіл, які прагнуть досліджувати минуле, роблячи свій внесок у це дослідження.

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