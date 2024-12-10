Древнейшие из обнаруженных в Европе: что нашли шахтеры в испанской пещере Летучих мышей (фото)

В пещере в Испании обнаружили древнейшие тетивы и стрелы, найденные в Европе. Эти артефакты стали свидетельством мастерства древних ремесленников и продемонстрировали особый подход к выбору материалов.

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В пещере близ Гранады, Испания, обнаружили древние артефакты, которым более 7 000 лет. Среди находок — старейшие в Европе тетивы для лука и стрелы с оперением, которые демонстрируют передовые технологии изготовления оружия доисторических сообществ на юге Иберии, пишет IFLScience.

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Эти предметы каменного века, найденные шахтерами в XIX веке, намеренно похоронили вместе с человеческими останками в пещере Летучих мышей (Cueva de Los Murciélagos). Благодаря сухой среде пещеры, которая предотвращала гниение, эти артефакты сохранились на удивление хорошо.

Благодаря сухой среде пещеры, которая предотвращала гниение, эти артефакты сохранились на удивление хорошо Фото: MUTERMUR Project

Две тетивы изготовлены из сухожилий различных животных, в частности коз, кабанов и оленей. Автор исследования Ракель Пике отметила, что такой подход позволил создать прочные и гибкие веревки, что отражает технический опыт этих ранних ремесленников.

Тетивы, описанные как "S-образно скрученные шнуры", имели толщину от трех до четырех сантиметров и были созданы для прочности и эластичности. Подобные тетивы ранее отождествляли со знаменитой альпийской мумией Этци, что свидетельствует об изобретательности доисторических культур.

Для стрел использовали оливковую и ивовую древесину, а также тростник. Оливковая древесина обеспечивала прочность и долговечность, тогда как ива была легким вариантом для более быстрых снарядов. Камышовая стрела с прикрепленными перьями является древнейшей стрелой с оперением, найденной в Европе.

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