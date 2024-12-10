Древнейшие из обнаруженных в Европе: что нашли шахтеры в испанской пещере Летучих мышей (фото)
В пещере в Испании обнаружили древнейшие тетивы и стрелы, найденные в Европе. Эти артефакты стали свидетельством мастерства древних ремесленников и продемонстрировали особый подход к выбору материалов.
В пещере близ Гранады, Испания, обнаружили древние артефакты, которым более 7 000 лет. Среди находок — старейшие в Европе тетивы для лука и стрелы с оперением, которые демонстрируют передовые технологии изготовления оружия доисторических сообществ на юге Иберии, пишет IFLScience.
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Эти предметы каменного века, найденные шахтерами в XIX веке, намеренно похоронили вместе с человеческими останками в пещере Летучих мышей (Cueva de Los Murciélagos). Благодаря сухой среде пещеры, которая предотвращала гниение, эти артефакты сохранились на удивление хорошо.
Две тетивы изготовлены из сухожилий различных животных, в частности коз, кабанов и оленей. Автор исследования Ракель Пике отметила, что такой подход позволил создать прочные и гибкие веревки, что отражает технический опыт этих ранних ремесленников.
Тетивы, описанные как "S-образно скрученные шнуры", имели толщину от трех до четырех сантиметров и были созданы для прочности и эластичности. Подобные тетивы ранее отождествляли со знаменитой альпийской мумией Этци, что свидетельствует об изобретательности доисторических культур.
Для стрел использовали оливковую и ивовую древесину, а также тростник. Оливковая древесина обеспечивала прочность и долговечность, тогда как ива была легким вариантом для более быстрых снарядов. Камышовая стрела с прикрепленными перьями является древнейшей стрелой с оперением, найденной в Европе.Важно
Эта находка ставит вопрос об общественной роли такого совершенного оружия в эпоху неолита. Дальнейшее изучение характеристик этого древнего оружия может пролить свет на его использование, то ли на охоте, то ли на войне, то ли в ритуалах.
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