Найдавніші з виявлених у Європі: що знайшли шахтарі у іспанській печері Кажанів (фото)

У печері в Іспанії виявили найдавніші тятиви та стріли, знайдені у Європі. Ці артефакти стали свідченням майстерності древніх ремісників та продемонстрували особливий підхід до вибору матеріалів.

Related video

У печері поблизу Гранади, Іспанія, виявили древні артефакти, яким понад 7 000 років. Серед знахідок — найстаріші в Європі тятиви для лука та стріли з оперенням, які демонструють передові технології виготовлення зброї доісторичних спільнот на півдні Іберії, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці предмети кам'яного віку, знайдені шахтарями у XIX столітті, навмисно поховали разом із людськими останками у печері Кажанів (Cueva de Los Murciélagos). Завдяки сухому середовищу печери, яке запобігало гниттю, ці артефакти збереглися напрочуд добре.

Завдяки сухому середовищу печери, яке запобігало гниттю, ці артефакти збереглися напрочуд добре Фото: MUTERMUR Project

Дві тятиви виготовлені із сухожиль різних тварин, зокрема кіз, кабанів та оленів. Авторка дослідження Ракель Піке зазначила, що такий підхід дозволив створити міцні та гнучкі мотузки, що відображає технічний досвід цих ранніх ремісників.

Тятиви, описані як "S-подібно скручені шнури", мали товщину від трьох до чотирьох сантиметрів і були створені для міцності та еластичності. Подібні тятиви раніше ототожнювали зі знаменитою альпійською мумією Етці, що свідчить про винахідливість доісторичних культур.

Для стріл використали оливкову та вербову деревину, а також очерет. Оливкова деревина забезпечувала міцність і довговічність, тоді як верба була легким варіантом для швидших снарядів. Очеретяна стріла з прикріпленим пір'ям є найдавнішою стрілою з оперенням, знайденою в Європі.

Важливо

Феноменальна знахідка: археологи знайшли важливий артефакт язичницьких часів (фото)

Ця знахідка порушує питання про суспільну роль такої досконалої зброї в епоху неоліту. Подальше вивчення характеристик цієї стародавньої зброї може пролити світло на її використання, чи то на полюванні, чи то на війні, чи то в ритуалах.

Раніше Фокус писав про поховання римського воїна, виявлене у Нідерландах. Ця знахідка вказує на існування давньоримського поселення.

Також ми розповідали про те, як вчені виявили у вигрібній ямі XV століття африканського паразита. Відкриття відбулося у Брюгге, Бельгія.