Подводные сооружения, некрополь, тайные тоннели и другое: шокирующие результати раскопок в Египте (фото)

Во время раскопок в Тапосирис Магна археологи обнаружили многочисленные артефакты, сооружения, гробницы, катакомбы, туннели и подводные сооружения. Из недавних находок ученые отмечают мраморную статую, изображающую Клеопатру, а также бюст неизвестного царя.

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Вблизи Александрии, Египет, археологи обнаружили статуи, которые, как полагают, изображают древних правителей, в частности Клеопатру VII. Находки проливают свет на историю Тапосирис Магна и его связь с династией Птолемеев, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки под руководством египетско-доминиканской команды обнаружили коллекцию сокровищ в южной части храма Осириса. Среди находок — мраморная статуя женщины в царской короне, которая, по мнению экспертов, может представлять Клеопатру VII, и известняковый бюст царя, украшенный головным убором немес. Эти находки датируются поздним периодом Птолемеев, временем политических и культурных преобразований в Древнем Египте.

Археологи обнаружили многочисленные артефакты, сооружения, гробницы, катакомбы, туннели и подводные сооружения Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Тапосирис Магна, основанный Птолемеем II Филадельфом между 280 и 270 годами до н. э., спроектирован вокруг храма Осириса. Некоторые историки предполагают, что на этом месте могла находиться гробница Клеопатры VII, хотя это остается предметом постоянных дискуссий.

Наряду с этими артефактами команда обнаружила монеты, керамику, масляные лампы, бронзовые статуэтки и амулет с надписью "Справедливость Ра воскресла". Также найдены свидетельства греческого храма IV века до н. э. и сложной системы туннелей, простиравшейся от озера Мариут до Средиземного моря.

Раскопки обнаружили еще более невероятные находки, среди которых некрополь с 20 катакомбами и подземная гробница под древним маяком Тапосирис Магна. Это место захоронения содержит три камеры, в одной из которых находилось девять мраморных бюстов и другие реликвии. Между тем, затопленные части города обнаружили подводные сооружения, человеческие останки и большое количество глиняной посуды, предлагая дальнейшее понимание исторического значения этой области.

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Эти открытия способствуют более широкому пониманию роли Тапосирис Магна во времена правления Клеопатры VII и его связи с древнеегипетской культурой. Археологи продолжают свою работу, надеясь разгадать еще больше тайн этого места.

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