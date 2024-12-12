Підводні споруди, некрополь, таємні тунелі та інше: шокуючі результати розкопок у Єгипеті (фото)

Під час розкопок у Тапосіріс Магна археологи виявили численні артефакти, споруди, гробниці, катакомби, тунелі та підводні споруди. З нещодавніх знахідок вчені відзначають мармурову статую, що зображає Клеопатру, а також бюст невідомого царя.

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Поблизу Александрії, Єгипет, археологи виявили статуї, які, як вважають, зображають древніх правителів, зокрема Клеопатру VII. Знахідки проливають світло на історію Тапосіріс Магна та його зв'язок з династією Птолемеїв, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки під керівництвом єгипетсько-домініканської команди виявили колекцію скарбів у південній частині храму Осіріса. Серед знахідок — мармурова статуя жінки в царській короні, яка, на думку експертів, може представляти Клеопатру VII, та вапняковий бюст царя, прикрашений головним убором немес. Ці знахідки датуються пізнім періодом Птолемеїв, часом політичних і культурних перетворень у Стародавньому Єгипті.

Археологи виявили численні артефакти, споруди, гробниці, катакомби, тунелі та підводні споруди Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Тапосіріс Магна, заснований Птолемеєм II Філадельфом між 280 і 270 роками до н. е., спроєктований навколо храму Осіріса. Деякі історики припускають, що на цьому місці могла знаходитися гробниця Клеопатри VII, хоча це залишається предметом постійних дискусій.

Поряд з цими артефактами команда виявила монети, кераміку, масляні лампи, бронзові статуетки та амулет з написом "Справедливість Ра воскресла". Також знайдено свідчення грецького храму IV століття до н. е. і складної системи тунелів, що простягалася від озера Маріут до Середземного моря.

Розкопки виявили ще неймовірніші знахідки, серед яких некрополь з 20 катакомбами і підземна гробниця під стародавнім маяком Тапосіріс Магна. Це місце поховання містить три камери, в одній з яких знаходилося дев'ять мармурових погруддя та інші реліквії. Тим часом затоплені частини міста виявили підводні споруди, людські останки та велику кількість глиняного посуду, пропонуючи подальше розуміння історичного значення цієї місцевості.

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Ці відкриття сприяють ширшому розумінню ролі Тапосіріс Магна за часів правління Клеопатри VII та його зв'язку з давньоєгипетською культурою. Археологи продовжують свою роботу, сподіваючись розгадати ще більше таємниць цього місця.

Раніше Фокус писав про рідкісну і нетипову знахідку, яку виявили під час розкопок кургану. Такі артефакти з’явилися в Месопотамії та з часом поширилися в інші регіони.

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