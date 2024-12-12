Боятся ли слоны мышей: эксперт по дикой природе раскрыл правду

Бытует мнение, что слоны очень боятся мышей. Однако у гигантских млекопитающих плохое зрение, поэтому, считает эксперт, они на самом деле могут испугаться не грызуна, а резкого движения.

Related video

Среди людей циркулирует мнение, что слоны боятся мышей. Учитывая, что они являются крупнейшими сухопутными млекопитающими, кажется невероятным, что те могут испытывать нервозность от кого-то столь маленького, пишет AZ Animals.

Достоверно неизвестно, откуда взялась история, как большой слон боится маленькой мыши, но источники утверждают, что она началась с древних греков, рассказывавших басни о мышах, забирающихся в хоботы слонов, мешающих тем дышать и сводящих их с ума. Эти истории передаются из поколения в поколение и популяризируются через книги, фильмы и мультфильмы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Разрушители мифов" попробовали выяснить, боятся ли слоны мышей. В шоу MythBusters ведущие спрятали маленькую белую мышь под кучей навоза и ждали приближения слонов. Когда слоны оказались поблизости, они выпустили мышь, и смотрели, заметят ли это слоны.

Слоны не вставали на задние лапы, не трубили хоботами и не забивались в угол. Но они заметили мышь и отступили от нее на шаг

Другое шоу под названием "20/20" провело свой собственный эксперимент. В его рамках дрессировщик подержал за хвост белую мышь перед несколькими слонами, работающим в цирке. И животные, как оказалось, вообще не замечали грызуна.

Оба эти примера, как утверждается, нельзя назвать "исследованием", так как размер выборки каждого эксперимента составлял максимум 2-4 мыши, что не является репрезентативным количеством для каких-либо выводов. Кроме того, в каждом эксперименте было мало контрольных животных: не было группы слонов, которые были бы знакомы с мышами, и группы, которые были бы не знакомы с мышами. Причем, белая мышь редко встречается в среде обитания слонов, а в эксперименте 20/20 мышь, к тому же не бегала по земле, а висела в воздухе.

Чего на самом деле боятся слоны

По словам исследователя слонов из Кембриджского университета Джоша Плотника, в дикой природе все, что внезапно пробежит или проскользнет мимо слона, может его напугать. Это может быть любое животное, которое делает резкое движение.

У слонов острое обоняние, но плохое зрение, поэтому вполне вероятно, что слоны запрограммированы на то, чтобы пугаться до тех пор, пока не поймут, представляет ли животное, совершающее эти движения, угрозу.

Напомним, исследователи обнаружили, что слоны, содержащиеся в неволе, подшучивают друг над другом.

Также Фокус писал, что слоны делятся на левшей и правшей в зависимости от того, какую сторону хобота они используют.