Чи бояться слони мишей: експерт із дикої природи розкрив правду

Існує думка, що слони дуже бояться мишей. Однак у гігантських ссавців поганий зір, тому, вважає експерт, вони насправді можуть злякатися не гризуна, а різкого руху.

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Серед людей циркулює думка, що слони бояться мишей. З огляду на те, що вони є найбільшими сухопутними ссавцями, видається неймовірним, що ті можуть нервуватися від когось настільки маленького, пише AZ Animals.

Достовірно невідомо, звідки взялася історія, як великий слон боїться маленької миші, але джерела стверджують, що вона почалася із стародавніх греків, які розповідали байки про мишей, що забираються в хоботи слонів, заважають їм дихати та зводять їх з розуму. Ці історії передаються з покоління в покоління і популяризуються через книги, фільми та мультфільми.

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"Руйнівники міфів" спробували з'ясувати, чи бояться слони мишей. У шоу MythBusters ведучі сховали маленьку білу мишу під купою гною і чекали наближення слонів. Коли слони опинилися поблизу, вони випустили мишу, і дивилися, чи помітять це слони.

Слони не вставали на задні лапи, не сурмили хоботами і не забивалися в кут. Але вони помітили мишу і відступили від неї на крок

Інше шоу під назвою "20/20" провело свій власний експеримент. У його рамках дресирувальник потримав за хвіст білу мишу перед кількома слонами, які працюють у цирку. І тварини, як виявилося, взагалі не помічали гризуна.

Обидва ці приклади, як стверджується, не можна назвати "дослідженням", оскільки розмір вибірки кожного експерименту становив максимум 2-4 миші, що не є репрезентативною кількістю для будь-яких висновків. Крім того, в кожному експерименті було мало контрольних тварин: не було групи слонів, які були б знайомі з мишами, і групи, які були б не знайомі з мишами. Причому, біла миша рідко трапляється в середовищі існування слонів, а в експерименті 20/20 миша, до того ж, не бігала по землі, а висіла в повітрі.

Чого насправді бояться слони

За словами дослідника слонів із Кембриджського університету Джоша Плотніка, у дикій природі все, що раптово пробіжить або прослизне повз слона, може його налякати. Це може бути будь-яка тварина, яка робить різкий рух.

У слонів гострий нюх, але поганий зір, тому цілком імовірно, що слони запрограмовані на те, щоб лякатися доти, доки не зрозуміють, чи представляє тварина, яка здійснює ці рухи, загрозу.

Нагадаємо, дослідники виявили, що слони, яких утримують у неволі, жартують один над одним.

Також Фокус писав, що слони діляться на шульг і правшів залежно від того, який бік хобота вони використовують.