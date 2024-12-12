Ученые обнаружили доказательства преступления, совершенного в Украине еще во времена трипольцев (фото)

В Черкасской области нашли останки семи человек разного возраста. Кости части умерших обгорели в пожаре, однако причина смерти других двух людей — другая.

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Обнаруженные человеческие останки свидетельствуют о трагедии, которая произошла с группой людей, проживавших на украинских землях более пяти тысяч лет назад. Об этом говорится в новых результатах исследования археологических находок со стоянки трипольского поселения в селе Косеновка на Черкасщине (примерно 3700-3600 гг. до н. э.), опубликованных в журнале PLOS One.

Археологами были найдены кости группы людей. От четырех из них остались кости черепа, конечностей, ребер, позвоночника и тазового пояса. Останки сильно обгорели и были обнаружены среди строительного мусора.

Четверо человек, которые жили во времена Трипольской культуры, вероятно стали жертвами пожара. Однако останки остальных трех человек обожжены не были. Их кости были найдены в периферийной зоне хозяйства или передней части дома. То, как находки были расположены, указывает на серьезное повреждение скелетов или преднамеренный выбор частей тела для ритуала захоронения.

Фото обнаруженных археологами костей Фото: PLOS One

По разным оценкам, останки принадлежат двум детям разного возраста, одной молодой женщине 18-20 лет, одной взрослой женщине 25-40 лет и трем лицам разного возраста (от 20 до 50, двое, вероятно, были мужчинами). Кости последних трех — те, которые не обгорели.

Отмечается, что элементы скелетов, найденные внутри дома, были менее разбросаны, чем те, которые находились на периферии. Интересно, что на двух фрагментах черепной кости нашли признаки поражения, типичные для предсмертной травмы. Женщина в возрасте 25-40 лет получила травму верхней левой части затылочной кости перед смертью. По мнению экспертов, с высокой вероятностью речь идет о повреждении твердой мозговой оболочки и ткани головного мозга, что в те времена привело бы к летальному исходу.

Фото обнаруженных археологами костей Фото: PLOS One

Признаков заживления ученые не обнаружили, поэтому пострадавшая максимум прожила с травмой несколько недель. Однако они предполагают, что на самом деле женщина умерла гораздо раньше. Тупой удар по затылку был, скорее всего, нанесен со скоростью, достаточной для раскола трехслойной черепной кости.

Также перелом нашли на лобной кости одного взрослого человека неопределенного возраста. Размер и тяжесть поражения остаются неизвестными, но признаков заживления тоже нет. Специалисты предположили, что травма могла быть летальной.

Фото обнаруженных археологами костей Фото: PLOS One

В статье говорится, что скорее речь идет о межличностном акте насилия, чем о случайности. Взрослую женщину, скорее всего, ударил нападающий, когда они были лицом к лицу. Также понятно, что он (или она) был правшой.

В обоих случаях травмы были нанесены тупым предметом. Оружием могли стать трипольские каменные орудия, в частности топоры и кинжалы.

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