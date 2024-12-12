Науковці виявили докази злочину, скоєного в Україні ще за часів трипільців (фото)

У Черкаській області знайшли останки семи осіб різного віку. Кістки частини померлих обгоріли у пожежі, однак причина смерті інших двох людей — інша.

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Виявлені людські останки свідчать про трагедію, яка сталася з групою людей, що проживали на українських землях понад п’ять тисяч років тому. Про це йдеться у нових результатах дослідження археологічних знахідок зі стоянки трипільського поселення у селі Косенівка на Черкащині (приблизно 3700–3600 рр. до н. е.), опублікованих в журналі PLOS One.

Археологами були знайдені кістки групи людей. Від чотирьох з них залишились кістки черепа, кінцівок, ребер, хребта та тазового поясу. Останки сильно обгоріли та були виявлені серед будівельного сміття.

Четверо осіб, які жили за часів Трипільської культури, ймовірно стали жертвами пожежі. Однак рештки інших трьох осіб обпалені не були. Їхні кістки були знайдені в периферійній зоні господарства або передній частині будинку. Те, як знахідки були розташовані, свідчить про серйозне пошкодження скелетів або навмисний вибір частин тіла для ритуалу поховання.

Фото виявлених археологами кісток Фото: PLOS One

За різними оцінками, останки належать двом дітям різного віку, одній молодій жінці 18-20 років, одній дорослій жінці 25-40 років та трьом особам різного віку (від 20 до 50, двоє, ймовірно, були чоловіками). Кістки останніх трьох — ті, що не обгоріли.

Зазначається, що елементи скелетів, знайдені всередині будинку, були менш розкидані, ніж ті, які знаходились на периферії. Цікаво, що на двох фрагментах черепної кістки знайшли ознаки ураження, типові для передсмертної травми. Жінка віком 25-40 років отримала травму верхній лівій частині потиличної кістки перед смертю. На думку експертів, з високою ймовірністю йдеться про пошкодження твердої мозкової оболонки та тканини головного мозку, що в ті часи призвело б до летальних наслідків.

Фото виявлених археологами кісток Фото: PLOS One

Ознак загоєння науковці не виявили, тож постраждала щонайбільше прожила з травмою кілька тижнів. Однак вони припускають, що насправді жінка померла набагато раніше. Тупий удар по потилиці був, швидше за все, завданий зі швидкістю, достатньою для розколу тришарової черепної кістки.

Також перелом знайшли на лобовій кістці однієї дорослої людини невизначеного віку. Розмір та тяжкість ураження залишаються невідомими, але ознак загоєння теж немає. Фахівці припустили, що травма могла бути летальною.

Фото виявлених археологами кісток Фото: PLOS One

У статті йдеться, що найімовірніше мова про міжособистісний акт насильства, ніж про випадковість. Дорослу жінку, швидше за все, вдарив нападник, коли вони були віч-на-віч. Також зрозуміло, що він (або вона) був правшею.

В обох випадках травми були завдані тупим предметом. Зброєю могли стати трипільські кам’яні знаряддя, зокрема сокири та кинджали.

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