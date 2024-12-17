Бассейн или часть сада: ученые не знают, что нашли в крепости короля Волка

Мухаммад ибн Марданис, правивший Мурсией в XII веке, вошел в историю под именем короля Волка и оставил после себя много загадок. Одна из таких тайн до сих пор беспокоит исследователей и связана с его крепостью в Лараче.

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В Лараче, Марокко, средневековой крепости, связанной с ибн Марданисом, исторически известным как король Волк, археологи обнаружили необычные находки. Он правил Мурсией с 1147 года до своей смерти в 1172 году, возглавляя арабскую тайфу в средневековом Аль-Андалусе, ныне южной Испании, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки в Лараче, укрепленном месте вблизи Мурсии, открыли новые интерпретации его структур. Эта крепость сочеталась с близлежащими замками, такими как Монтеагудо и Кастилех, для защиты города. В частности, археологи переосмыслили назначение так называемого бассейна Лараче. Если раньше считалось, что он служил для купания, то теперь сложная гидравлическая система, обнаруженная в сооружении, позволяет предположить, что она была частью ирригационной сети.

Эксперты предполагают, что бассейн был неотъемлемой частью ландшафтного сада, возможно, связанного с более широким дворцовым комплексом, который остается скрытым. Однако это мнение отрицает Хулио Наварро Паласон, исследователь из CESIC, который настаивает на том, что сооружение функционировало как бассейн. Ключевым доказательством в пользу ирригационной теории является пористая каменная кладка, выстилающая сооружение, которая мешает ему эффективно удерживать воду, что также согласуется с предположением о его использовании как части сада.

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Городской совет Мурсии отмечает, что значительная часть андалузского комплекса исследуется впервые. По мере того, как раскопки будут продолжаться, предыдущие теории о функции этого места могут быть подтверждены или пересмотрены. Эти находки проливают свет на сложные конструкции и инновационную инженерию средневекового Аль-Андалуса, демонстрируя его культурное и историческое значение.

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