Басейн чи частина саду: вчені не знають, що знайшли у фортеці короля Вовка

Мухаммад ібн Марданіс, який правив Мурсією у XII столітті, увійшов в історію під іменем короля Вовка та залишив по собі багато загадок. Одна з таких таємниць досі турбує дослідників та пов’язана з його фортецею у Лараче.

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У Лараче, Марокко, середньовічній фортеці, пов'язаній з ібн Марданісом, історично відомим як король Вовк, археологи виявили незвичайні знахідки. Він правив Мурсією з 1147 року до своєї смерті в 1172 році, очолюючи арабську тайфу в середньовічному Аль-Андалусі, нині південній Іспанії, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки в Лараче, укріпленому місці поблизу Мурсії, відкрили нові інтерпретації його структур. Ця фортеця поєднувалася з довколишніми замками, такими як Монтеагудо і Кастілех, для захисту міста. Зокрема, археологи переосмислили призначення так званого басейну Лараче. Якщо раніше вважалося, що він слугував для купання, то тепер складна гідравлічна система, виявлена в споруді, дозволяє припустити, що вона була частиною іригаційної мережі.

Експерти припускають, що басейн був невіддільною частиною ландшафтного саду, можливо, пов'язаного з ширшим палацовим комплексом, який залишається прихованим. Однак цю думку заперечує Хуліо Наварро Паласон, дослідник з CESIC, який наполягає на тому, що споруда функціонувала як басейн. Ключовим доказом на користь іригаційної теорії є пориста кам'яна кладка, що вистилає споруду, яка заважає їй ефективно утримувати воду, що також узгоджується з припущенням про її використання як частини саду.

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Міська рада Мурсії зазначає, що значна частина андалузького комплексу досліджується вперше. У міру того, як розкопки триватимуть, попередні теорії про функцію цього місця можуть бути підтверджені або переглянуті. Ці знахідки проливають світло на складні конструкції та інноваційну інженерію середньовічного Аль-Андалусу, демонструючи його культурне та історичне значення.

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