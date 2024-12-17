Имели взрывную силу: ученые нашли доказательства анатомической уникальности неандертальцев

Исследователи обнаружили, что неандертальцы обладали немалой силой, которая превосходила возможности современных людей. Причина этого скрывается в необычном строении грудной клетки.

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Недавние исследования грудной клетки неандертальцев показали, что эти древние люди, вероятно, имели более широкую и объемную грудную клетку по сравнению с современными людьми. Такое анатомическое отличие, возможно, обеспечивало силу, необходимую для их стратегий охоты из засады, что позволяло им справляться с такой грозной добычей, как доисторические слоны и пещерные медведи, пишет IFLScience.

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Ученые, исследующие грудную клетку неандертальцев, сосредотачивают внимание на структуре грудной клетки, чтобы понять функции дыхания и приспособления к образу жизни. В то время как современные люди обычно имеют бочкообразную форму грудной клетки, оптимизированную для выносливости на длинных дистанциях, у неандертальцев грудная клетка имела четко выраженную колоколообразную форму. Такая форма, вероятно, поддерживала большую дыхательную систему, приспособленную для коротких, высокоинтенсивных всплесков энергии, а не для длительного бега.

Колоколообразная грудная клетка неандертальцев также имела еще одно важное преимущество: лучше удерживала тепло. Эта адаптация была важной для выживания в холодном климате ледникового периода Евразии.

Однако реконструкция грудной клетки неандертальцев стала сложной задачей из-за хрупкости ребер. Заметный прогресс удалось достичь благодаря изучению окаменелостей неандертальцев, известных, как Кербара 2, найденная на территории современного Израиля, и Шанидар 3, раскопанная в иракской пещере Шанидар.

Шанидар 3, который жил около 45 000 лет назад, имел похожую структуру грудной клетки, как и Кербара 2. Исследователи использовали современное 3D-моделирование, чтобы сравнить эту окаменелость с грудной клеткой 58 современных взрослых мужчин из разных сред. Результаты показали, что неандертальцы имели общие черты с древними людьми, приспособленными к холоду, но отличались от тех, кто жил в более теплом климате.

Интересно, что исследование предполагает, что неандертальцы могли иметь большие диафрагмы, чем современные люди. Эта особенность, вероятно, увеличивала потребление кислорода, поддерживая взрывную силу, необходимую для охоты из засады. В отличие от предков современного человека, которые полагались на охоту на выносливость на больших расстояниях, неандертальцы преуспевали в мощных противостояниях на близком расстоянии.

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Эти открытия демонстрируют то, как физические адаптации формировали стратегии выживания в экстремальных условиях. Понимание этих эволюционных черт не только позволяет заглянуть в жизнь неандертальцев, но и углубляет наши знания о человеческой жизнестойкости.

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