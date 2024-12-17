Мали вибухову силу: вчені знайшли докази анатомічної унікальності неандертальців

Дослідники виявили, що неандертальці володіли чималою силою, яка перевершувала можливості сучасних людей. Причина цього ховається в незвичайній будові грудної клітки.

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Нещодавні дослідження грудної клітки неандертальців показали, що ці стародавні люди, ймовірно, мали ширшу та об'ємнішу грудну клітку порівняно із сучасними людьми. Така анатомічна відмінність, можливо, забезпечувала силу, необхідну для їхніх стратегій полювання із засідки, що дозволяло їм справлятися з такою грізною здобиччю, як доісторичні слони та печерні ведмеді, пише IFLScience.

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Учені, які досліджують грудну клітку неандертальців, зосереджують увагу на структурі грудної клітки, щоб зрозуміти функції дихання та пристосування до способу життя. У той час як сучасні люди зазвичай мають бочкоподібну форму грудної клітки, оптимізовану для витривалості на довгих дистанціях, у неандертальців грудна клітка мала чітко виражену дзвоноподібну форму. Така форма, ймовірно, підтримувала більшу дихальну систему, пристосовану для коротких, високоінтенсивних сплесків енергії, а не для тривалого бігу.

Дзвоноподібна грудна клітка неандертальців також мала ще одну важливу перевагу: краще утримувала тепло. Ця адаптація була важливою для виживання в холодному кліматі льодовикового періоду Євразії.

Однак реконструкція грудної клітки неандертальців стала складним завданням через крихкість ребер. Помітний прогрес вдалося досягти завдяки вивченню скам'янілостей неандертальців, відомих, як Кербара 2, знайдена на території сучасного Ізраїлю, та Шанідар 3, розкопана в іракській печері Шанідар.

Шанідар 3, який жив близько 45 000 років тому, мав схожу структуру грудної клітки, як і Кербара 2. Дослідники використовували сучасне 3D-моделювання, щоб порівняти цю скам'янілість з грудною кліткою 58 сучасних дорослих чоловіків із різних середовищ. Результати показали, що неандертальці мали спільні риси з давніми людьми, пристосованими до холоду, але відрізнялися від тих, хто жив у теплішому кліматі.

Цікаво, що дослідження припускає, що неандертальці могли мати більші діафрагми, ніж сучасні люди. Ця особливість, ймовірно, збільшувала споживання кисню, підтримуючи вибухову силу, необхідну для полювання із засідки. На відміну від предків сучасної людини, які покладалися на полювання на витривалість на великих відстанях, неандертальці досягали успіху в потужних протистояннях на близькій відстані.

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Ці відкриття демонструють те, як фізичні адаптації формували стратегії виживання в екстремальних умовах. Розуміння цих еволюційних рис не лише дає змогу зазирнути в життя неандертальців, а й поглиблює наші знання про людську життєстійкість.

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