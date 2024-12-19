Очень редкое событие: Солнце выбросило в космос сразу три огромных потока плазмы (видео)

Скорость одного из корональных выбросов массы достигла более 3000 км/с.

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На Солнце, 17 декабря космический аппарат SOHO зафиксировал сразу три мощных извержения плазмы, что подчеркивает повышенную активность нашей звезды, пишет Space.

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Во вторник, 17 декабря, на Солнце произошел очень редкий корональный выброс массы, то есть извержение намагниченной плазмы, скорость которого составляла 3161 км/с. Извержение произошло на дальней стороне Солнца и поток плазмы не был направлен на Землю. Более медленные корональные выбросы массы часто достигают Землю за 2-3 дня, если происходит извержение на обращенной к Земле стороне Солнца. Если бы этот поток плазмы был направлен на Землю, то достиг бы планеты за 18 часов.

Когда корональные выбросы массы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты и вызывают появление геомагнитной бури. Этот большой и очень быстрый поток плазмы улетел в космос и не оказал влияния на нашу планету.

Это уже четвертый корональный выброс массы, произошедший на дальней стороне Солнца за последние 10 дней. Он намекает на то, что там скрывается очень активное солнечное пятно, которое, как предполагают ученые, на следующей неделе будет обращено в сторону Земли. Таким образом, стоит ожидать подобный извержений плазмы, который все же могут врезаться в нашу планету.

Очень редкий и очень быстрый корональный выброс массы был не единственным впечатляющим извержением на Солнце. В тот же день космический аппарат SOHO зафиксировал еще два корональный выброса массы, которые были связаны с появлением солнечных протуберанцев на юго-восточной части нашей звезды.

Солнечные протуберанцы представляют собой огромные нити ионизированной плазмы, которая возвышается над поверхностью Солнца. Когда они становятся нестабильными, они либо падают обратно на Солнце, либо улетают в космос в виде коронального выброса массы. В результате и этих событий, если выброс направлен на Землю, на нашей планете могут возникнуть геомагнитные бури. Но эти два извержения также не были направлены на нашу планету.

Уникальные изображения, сделанные приборами аппарата SOHO, показывает сложную структуру корональных выбросов массы.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили межзвездный туннель, соединяющий Солнечную систему с другими звездами. Скрытый космический туннель находится в огромной структуре, где сейчас расположена Солнечная система.

Также Фокус писал о том, почему на Солнце начало меняться магнитное поле. Это не удивительно, ведь наша звезда вступила в фазу солнечного максимума.