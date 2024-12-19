Дуже рідкісна подія: Сонце викинуло в космос одразу три величезні потоки плазми (відео)

Швидкість одного з корональних викидів маси досягла понад 3000 км/с.

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На Сонці, 17 грудня космічний апарат SOHO зафіксував одразу три потужні виверження плазми, що підкреслює підвищену активність нашої зірки, пише Space.

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У вівторок, 17 грудня, на Сонці стався дуже рідкісний корональний викид маси, тобто виверження намагніченої плазми, швидкість якого становила 3161 км/с. Виверження відбулося на дальньому боці Сонця і потік плазми не був спрямований на Землю. Повільніші корональні викиди маси часто досягають Землі за 2-3 дні, якщо відбувається виверження на зверненому до Землі боці Сонця. Якби цей потік плазми був спрямований на Землю, то досяг би планети за 18 годин.

Коли корональні викиди маси досягають Землі, вони стикаються з магнітним полем нашої планети і викликають появу геомагнітної бурі. Цей великий і дуже швидкий потік плазми полетів у космос і не вплинув на нашу планету.

Це вже четвертий корональний викид маси, що стався на дальньому боці Сонця за останні 10 днів. Він натякає на те, що там ховається дуже активна сонячна пляма, яка, як припускають науковці, наступного тижня буде повернута в бік Землі. Таким чином, варто очікувати на подібні виверження плазми, які все ж можуть врізатися в нашу планету.

Дуже рідкісний і дуже швидкий корональний викид маси був не єдиним вражаючим виверженням на Сонці. Того ж дня космічний апарат SOHO зафіксував ще два корональний викиди маси, які були пов'язані з появою сонячних протуберанців на південно-східній частині нашої зірки.

Сонячні протуберанці являють собою величезні нитки іонізованої плазми, яка височіє над поверхнею Сонця. Коли вони стають нестабільними, вони або падають назад на Сонце, або відлітають у космос у вигляді коронального викиду маси. У результаті і цих подій, якщо викид спрямований на Землю, на нашій планеті можуть виникнути геомагнітні бурі. Але ці два виверження також не були спрямовані на нашу планету.

Унікальні зображення, зроблені приладами апарату SOHO, показують складну структуру корональних викидів маси.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили міжзоряний тунель, що з'єднує Сонячну систему з іншими зірками. Прихований космічний тунель розташований у величезній структурі, де зараз розташована Сонячна система.

Також Фокус писав про те, чому на Сонці почало змінюватися магнітне поле. Це не дивно, адже наша зірка вступила у фазу сонячного максимуму.