Ремонт привел к шокирующему открытию: что нашла семейная пара под полом кухни

Во время ремонта кухни семейная пара из Северного Йоркшира сделала неожиданное открытие. Под полом своего дома они нашли клад из 264 редких монет, который стал целым состоянием.

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Супруги из Северного Йоркшира, Англия, сделали неожиданное открытие во время ремонта своего дома XVIII века. Под кухонным полом, на глубине всего 15 сантиметров, они обнаружили клад из 264 редких монет, который оценивается в более 300 тысяч долларов (250 000 фунтов стерлингов), пишет Daily Record.

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Монеты, которые охватывают период правления монархов от Якова I до Георга I (1610-1727), являются одной из крупнейших археологических находок такого рода в Британии. Эксперты установили, что коллекция принадлежит семье Фернли-Мейстеров из Халла, состоятельному роду, импортировавшему древесину, уголь и железную руду.

Члены семьи также были членами парламента в 1700-х годах, а коллекцию, как полагают, удалось собрать при жизни Джозефа Фернли, что умер в 1725 году, и его жены Сары Мейстер, которая умерла в 1745 году.

Вопрос о том, почему такое состояние спрятали, а не хранили в банках в период, когда финансовые учреждения были доступны, остается предметом интриги. Некоторые предполагают, что это было предостережение от краж или экономической нестабильности.

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Независимо от мотива, находка восхитила как энтузиастов истории, так и широкую общественность, вызвав реакцию от удивления до юмора. Как заметил один наблюдатель, "о такой охоте за сокровищами мечтает каждый".

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