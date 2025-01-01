Ремонт призвів до шокуючого відкриття: що знайшла сімейна пара під підлогою кухні

Під час ремонту кухні сімейна пара з Північного Йоркширу зробила неочікуване відкриття. Під підлогою свого будинку вони знайшли скарб із 264 рідкісних монет, який став цілим статком.

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Подружжя з Північного Йоркширу, Англія, зробило неочікуване відкриття під час ремонту свого будинку XVIII століття. Під кухонною підлогою, на глибині лише 15 сантиметрів, вони виявили скарб із 264 рідкісних монет, який оцінюється в понад 300 тисяч доларів (250 000 фунтів стерлінгів), пише Daily Record.

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Монети, які охоплюють період правління монархів від Якова I до Георга I (1610-1727), є однією з найбільших археологічних знахідок такого роду в Британії. Експерти встановили, що колекція належить родині Фернлі-Мейстерів з Халла, заможному роду, що імпортував деревину, вугілля та залізну руду.

Члени родини також були членами парламенту в 1700-х роках, а колекцію, як вважають, вдалося зібрати за життя Джозефа Фернлі, який помер у 1725 році, та його дружини Сари Мейстер, яка померла у 1745 році.

Питання про те, чому такі статки заховали, а не зберігали в банках у період, коли фінансові установи були доступними, залишається предметом інтриги. Дехто припускає, що це була пересторога від крадіжок чи економічної нестабільності.

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Незалежно від мотиву, знахідка захопила як ентузіастів історії, так і широку громадськість, викликавши реакцію від здивування до гумору. Як зауважив один спостерігач, "про таке полювання за скарбами мріє кожен".

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