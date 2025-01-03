Венера и Луна вместе: в Украине наблюдается удивительное астрономическое явление (фото, видео)

В течение четырех часов украинцы имели возможность увидеть в ночном небе Венеру и Луну, которые расположились совсем рядом на одной линии.

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Около 16 час. 3 января в Украине люди наблюдали особое астрономическое явление. В ночном небе произошло максимальное сближение двух космических объектов — Луны и Венеры. На фото, сделанном корреспондентом Фокуса, видим, что объекты хорошо заметны благодаря отсутствию облаков. О деталях явления рассказали на портале In The Sky.

На портале объяснили, что космические объекты 3 января будут наблюдаться на близком расстоянии: их увидят под углом 1°18' друг от друга в созвездии Водолея. В разных населенных пунктах планеты событие состоится в разное время. Например, если указать, что находишься в Киеве, то начало схождения — в 16:29 под углом 24° над горизонтом на юге. Затем объекты опускаются за горизонт: это произошло в 20:16.

Луна и Венера — ночное небо 3 января Фото: Скриншот

Также объясняется, что 3 января Луне исполняется четыре дня. Указано, что сегодняшнее явление называют прямым схождением объектов (конъюнкция). Отмечается, что подобные соединения спутника Земли с планетами Солнечной системы происходит примерно раз в месяц.

В статье приводят время появления на ночном небосклоне других космических объектов, видимых 3 января с Земли — Меркурия, Венеры, Луны, Марса, Юпитера и Сатурна.

Луна и Венера, другие планеты 3 января Фото: Скриншот

Отметим, в феврале 2023 года Фокус писал о редком астрономическом явлении — 23 февраля произошел "Парад планет", во время которого космические объекты выстроились в одну линию: Юпитер, Венера и Луна. В статье отмечается, что термин "парад планет" не является научным термином. На портале starwalk рассказали о "параде" из шести объектов — Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Венеры и Сатурна. Ближайшее такое событие произойдет 21 января 2025 года.

Напоминаем, 3 января издание Space рассказало об уникальной черной дыре, которая является парой к сверхбольшой черной дыре в центре Галактики.