Венера і Місяць разом: в Україні спостерігається дивовижне астрономічне явище (фото, відео)

Протягом чотирьох годин українці мали можливість побачити у нічному небі Венеру та Місяць, які розташувались зовсім поруч на одній лінії.

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Близько 16 год. 3 січня в Україні люди спостерігали особливе астрономічне явище. У нічному небі відбулось максимальне зближення двох космічних об'єктів — Місяця та Венери. На фото, зробленому кореспондентом Фокусу, бачимо, що об'єкти добре помітні завдяки відсутності хмар. Про деталі явища розповіли на порталі In The Sky.

На порталі пояснили, що космічні об'єкти 3 січня спостерігатимуться на близькій відстані і їх буде видно під кутом 1°18' один від одного у сузір'ї Водолія. У різних населених пунктах планети явище відбудеться у різний час. Наприклад, якщо вказати, що перебуваєш у Києві, то початок наближення — о 16:29 під кутом 24° над горизонтом на півдні. Потім об'єкти опускаються за горизонт, і це сталось о 20:16.

Місяць та Венера - нічне небо 3 січня Фото: Скриншот

Також пояснюється, що 3 січня Місяцю виповнюється чотири дні. Вказано, що сьогоднішнє явище називають прямим сходження об'єктів (кон'юнкція). Зауважується, що подібні з'єднання супутника Землі з планетами Сонячної системи відбувається приблизно раз на місяць.

У статті наводять час появи на нічному небосхилі інших космічних об'єктів, видимих з січня з Землі: Меркурія, Венери, Місяця, Марса, Юпітера і Сатурна.

Місяць та Венера, інші планети 3 січня Фото: Скриншот

Зазначимо, у лютому 2023 року Фокус писав про рідкісне астрономічне явище — 23 лютого стався "Парад планет", під час якого космічні об'єкти вишикувалися в одну лінію: Юпітер, Венера та Місяць. У статті наголошується, що термін "парад планет" не є науковим терміном. На порталі starwalk розповіли про "парад" із шести об'єктів — Марса, Юпітера, Урана, Нептуна, Венери та Сатурна. Найближча така подія відбудеться 21 січня 2025 року.

Нагадуємо, 3 січня видання Space розповіло про унікальну чорну діру, яка є парою до надвеликої чорної діри в центрі Галактики.