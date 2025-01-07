Плотоядный паразит с головой, покрытой зубами, готовится захватить целую страну: кто в опасности

Ученые считают, что причиной быстрого распространения инфекции является незаконная торговля скотом.

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В феврале прошлого года в Коста-Рике из-за появления плотоядного паразита было введено повторное чрезвычайное положение. Теперь личинки мясной мухи (Cochliomyia hominivorax) Нового Света вновь показали свои покрытые зубами головы, на этот раз на юге Мексики — эксперты опасаются, что они могут пересечь границу с США, пишет IFLScience.

Известно, что личинка мясной мухи была обнаружена лишь у одной коровы на юге Мексики, недалеко от границы с Гватемалой. Ее обнаружение нарушает 34-летний период искоренения в стране и эксперты считают, что появление паразита связано с незаконной торговлей скотом в Центральной и Южной Америке.

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С момента искоренения паразита в США прошло 60 лет и теперь чиновники предупреждают, что мясная муха может вновь пересечь границу Штатов. По словам регионального директора по Мезоамерике Общества охраны дикой природы Джереми Радачовски, незаконная торговля скотом в Мезоамерике, южной границе Северной Америки, простирающейся до тихоокеанского побережья Центральной Америки, следует по трансграничным маршрутам, начинающимся в Никарагуа и проходящим через Гондурас и Гватемалу. Далее ее маршрут простирается через Мексику и может достичь США.

Эксперты также отмечают, что нерегулируемое трансграничное перемещение создало быстрый коридор для паразита, позволив ему преодолеть 1 126 километров: от границы Никарагуа и Гондураса до Катазахи, Мексика — на это потребовалось всего два с половиной месяца.

В результате представители Департамента парков и дикой природы Техаса опубликовали заявление, в котором предупредили жителей Южного Техаса об опасности заражения. Местных жителей также попросили сообщать о любых потенциальных случаях заражения.

Симптомы инфицирования личинками мясной мухи

Исследователи также назвали основные клинические признаки заражения. К ним относятся:

раздражение или подавленное поведение;

потеря аппетита;

покачивание головой;

запах разлагающейся плоти;

наличие личинок в ранах;

изоляция от других животных или людей.

Что такое мясная муха и чем она опасна

По словам исследователей, существует два типа мясных мух — оба они являются облигатными паразитами на личиночных стадиях. Мясная муха Нового Света, или настоящая мясная муха, обитает на большей части территории Северной и Южной Америки.

Особая опасность этих мясных мух заключается в том, что они откладывают яйца на ранах живых млекопитающих, а не на падали. Представители этого вида ищут любую рану или отверстие и откладывают на их краях от 100 до 350 яиц.

Менее чем за 24 часа яйца вылупляются и группой зарываются рану. Далее заражение быстро распространяется среди групп животных, поскольку запах от раны, зараженной личинками, привлекает других самок, которые также откладывают яйца. В результате в область привлекается все больше мясных мух.

Примерно через неделю после вылупления личинки, которые к этому моменту вырастают с 2 миллиметров до 1,5 сантиметров, перестают питаться и падают на землю, где зарываются и окукливаются. Через 6-7 дней, в зависимости от климата, они появляются на поверхности, чтобы продолжить цикл.

Заражение мясными мухами еще больше осложняется повышенной вероятностью попадания в рану различных видов личинок мух, что увеличивает вероятность заражения. Исследователи отмечают, что без должного лечения заражение мясными мухами может убить животное в течение одной-двух недель. Наиболее уязвимыми перед этими паразитами, по словам ученых являются новорожденные детеныши.

Искоренение мясной мухи в США

Около 60 лет назад Министерство сельского хозяйства США использовало стратегию для борьбы с паразитом, которая оказалась чрезвычайно эффективной. Тогда эксперты использовали стратегию, известную как метод стерильных насекомых. Он предполагает стерилизацию самцов, содержащихся в неволе, с помощью радиации.

Далее самцов поместили в дикие популяции: около 3 миллионов стерильных мух добавляли в популяции дважды в неделю в одном из пострадавших районов. Поскольку мясные мухи спариваются лишь один раз в жизни со стерильным самцом, это не позволяет самке откладывать жизнеспособные яйца.

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