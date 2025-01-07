М'ясоїдний паразит з головою, вкритою зубами, готується захопити цілу країну: хто в небезпеці

Учені вважають, що причиною швидкого поширення інфекції є незаконна торгівля худобою.

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У лютому минулого року в Коста-Риці через появу м'ясоїдного паразита було введено повторний надзвичайний стан. Тепер личинки м'ясної мухи (Cochliomyia hominivorax) Нового Світу знову показали свої вкриті зубами голови, цього разу на півдні Мексики — експерти побоюються, що вони можуть перетнути кордон зі США, пише IFLScience.

Відомо, що личинка м'ясної мухи була виявлена лише в однієї корови на півдні Мексики, недалеко від кордону з Гватемалою. Її виявлення порушує 34-річний період викорінення в країні й експерти вважають, що поява паразита пов'язана з незаконною торгівлею худобою в Центральній і Південній Америці.

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З моменту викорінення паразита в США минуло 60 років і тепер чиновники попереджають, що м'ясна муха може знову перетнути кордон Штатів. За словами регіонального директора з Мезоамерики Товариства охорони дикої природи Джеремі Радачовскі, незаконна торгівля худобою в Мезоамериці, південному кордоні Північної Америки, що тягнеться до тихоокеанського узбережжя Центральної Америки, йде транскордонними маршрутами, які починаються в Нікарагуа та проходять через Гондурас і Гватемалу. Далі її маршрут простягається через Мексику і може досягти США.

Експерти також зазначають, що нерегульоване транскордонне переміщення створило швидкий коридор для паразита, давши йому змогу подолати 1 126 кілометрів: від кордону Нікарагуа і Гондурасу до Катазахі, Мексика, — на це знадобилося всього два з половиною місяці.

У результаті представники Департаменту парків і дикої природи Техасу опублікували заяву, в якій попередили жителів Південного Техасу про небезпеку зараження. Місцевих жителів також попросили повідомляти про будь-які потенційні випадки зараження.

Симптоми інфікування личинками м'ясної мухи

Дослідники також назвали основні клінічні ознаки зараження. До них належать:

роздратування або пригнічена поведінка;

втрата апетиту;

похитування головою;

запах плоті, що розкладається;

наявність личинок у ранах;

ізоляція від інших тварин або людей.

Що таке м'ясна муха і чим вона небезпечна

За словами дослідників, існує два типи м'ясних мух — обидва вони є облігатними паразитами на личинкових стадіях. М'ясна муха Нового Світу, або справжня м'ясна муха, мешкає на більшій частині території Північної та Південної Америки.

Особлива небезпека цих м'ясних мух полягає в тому, що вони відкладають яйця на ранах живих ссавців, а не на мертвих тілах. Представники цього виду шукають будь-яку рану або отвір і відкладають на їхніх краях від 100 до 350 яєць.

Менш ніж за 24 години яйця вилуплюються і групою зариваються у рану. Далі зараження швидко поширюється серед груп тварин, оскільки запах від рани, зараженої личинками, приваблює інших самок, які також відкладають яйця. У результаті в область залучається все більше м'ясних мух.

Приблизно через тиждень після вилуплення личинки, які до цього моменту виростають з 2 міліметрів до 1,5 сантиметрів, перестають харчуватися і падають на землю, де зариваються і заляльковуються. Через 6-7 днів, залежно від клімату, вони з'являються на поверхні, щоб продовжити цикл.

Зараження м'ясними мухами ще більше ускладнюється підвищеною ймовірністю потрапляння в рану різних видів личинок мух, що збільшує ймовірність зараження. Дослідники зазначають, що без належного лікування зараження м'ясними мухами може вбити тварину протягом одного-двох тижнів. Найбільш вразливими перед цими паразитами, за словами вчених, є новонароджені дитинчата.

Викорінення м'ясної мухи в США

Близько 60 років тому Міністерство сільського господарства США використало стратегію для боротьби з паразитом, яка виявилася надзвичайно ефективною. Тоді експерти використовували стратегію, відому як метод стерильних комах. Він передбачає стерилізацію самців, що утримуються в неволі, за допомогою радіації.

Далі самців помістили в дикі популяції: близько 3 мільйонів стерильних мух додавали в популяції двічі на тиждень в одному з постраждалих районів. Оскільки м'ясні мухи спаровуються лише один раз у житті зі стерильним самцем, це не дає змоги самці відкладати життєздатні яйця.

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