Марсу Царю, пронизывающему имена: во Франции археологи нашли древние таблички с проклятиями (фото)

Во время раскопок в Орлеане археологи обнаружили некрополь римской эпохи. Кроме захоронений, исследователи нашли свинцовые таблички с проклятиями, которые использовали, чтобы просить богов о мести.

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Во время раскопок под больницей XVIII века на северо-западе Франции археологи обнаружили некрополь римской эпохи. Исследователи раскопали более 60 могил и 21 свинцовую табличку с проклятиями, которые демонстрируют древние религиозные практики, пишет Arkeonews.

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Во время раскопок в Орлеане археологи обнаружили могилы, расположенные аккуратными рядами вдоль стены. Некоторые захоронения содержали свинцовые таблички с проклятиями, которые обычно использовали для просьбы к богам о справедливости или мести.

Некоторые захоронения содержали свинцовые таблички с проклятиями, которые обычно использовали для просьбы к богам о справедливости или мести Фото: Service Archéologie Orléans (SAVO)

Одна примечательная табличка, найденная между ногами мужчины, похороненного вместе с вазой и монетами, была тщательно исследована с помощью трансформации изображения отражения. Этот метод позволил исследователям виртуально развернуть табличку и расшифровать ее надписи, которые включали как латинский, так и галльский текст, вымерший кельтский язык.

Расшифрованный текст призывал Марса, римского бога войны, и требовал проклятия для нескольких лиц, обвиненных в совершении несправедливых действий. Надпись гласила:

"Марсу Царю, пронизывающему имена. Пусть будут заколдованы эти мужчины и женщины, ниже (названые), совершившие злосчастный и несправедливый поступок, а также все те, кто были сообщниками этих мужчин и женщин".

Исследователи также обнаружили список имен, связанных с проклятием. Эта табличка — редкий и подробный пример того, как язык, культура и религия пересекались во время римской оккупации Галлии.

Передовые технологии, такие как рентгеновская томография, сейчас используются для анализа другой таблички с кладбища. Продолжая переводить остальные надписи, исследователи надеются открыть больше информации о древних верованиях, римском завоевании Галлии и интеграции галльской культуры.

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Хотя раскопки некрополя, как ожидается, вскоре завершатся, постоянный анализ могил, табличек и артефактов обещает внести ценный вклад в знания об этом периоде истории.

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