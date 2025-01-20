Марсу Царю, що пронизує імена: у Франції археологи знайшли древні таблички з прокляттями (фото)

Під час розкопок в Орлеані археологи виявили некрополь римської епохи. Окрім поховань, дослідники знайшли свинцеві таблички з прокляттями, які використовували, щоб просити богів про помсту.

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Під час розкопок під лікарнею XVIII століття на північному заході Франції археологи виявили некрополь римської епохи. Дослідники розкопали понад 60 могил і 21 свинцеву табличку з прокляттями, які демонструють давні релігійні практики, пише Arkeonews.

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Під час розкопок в Орлеані археологи виявили могили, розташовані акуратними рядами вздовж стіни. Деякі поховання містили свинцеві таблички з прокляттями, які зазвичай використовували для прохання до богів про справедливість або помсту.

Деякі поховання містили свинцеві таблички з прокляттями, які зазвичай використовували для прохання до богів про справедливість або помсту Фото: Service Archéologie Orléans (SAVO)

Одна примітна табличка, знайдена між ногами чоловіка, похованого разом із вазою і монетами, була ретельно досліджена за допомогою трансформації зображення відбиття. Цей метод дозволив дослідникам віртуально розгорнути табличку і розшифрувати її написи, які включали як латинський, так і галльський текст, вимерлу кельтську мову.

Розшифрований текст закликав Марса, римського бога війни, і вимагав прокляття для кількох осіб, звинувачених у скоєнні несправедливих дій. Напис свідчив:

"Марсу Царю, що пронизує імена. Нехай будуть зачаровані ці чоловіки і жінки, що нижче (названі), які здійснили злощасний і несправедливий вчинок, а також всі ті, хто були спільниками цих чоловіків і жінок".

Дослідники також виявили список імен, пов'язаних з прокляттям. Ця табличка — рідкісний і детальний приклад того, як мова, культура і релігія перетиналися під час римської окупації Галлії.

Передові технології, такі як рентгенівська томографія, зараз використовуються для аналізу іншої таблички з кладовища. Продовжуючи перекладати решту написів, дослідники сподіваються відкрити більше інформації про давні вірування, римське завоювання Галлії та інтеграцію галльської культури.

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Хоча розкопки некрополя, як очікується, незабаром завершаться, постійний аналіз могил, табличок і артефактів обіцяє внести цінний внесок у знання про цей період історії.

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