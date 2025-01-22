Древняя чернота "захватила" 44 000 км² Сахары и видна из космоса: что породило эту тень (фото)

Исследователи опубликовали потрясающее составное изображение, показывающее как огромное поле древней лавы отбрасывает жуткую тень в пустыне.

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Гигантское пятно черной окаменевшей лавы, извергнутой через пустыню Сахара за миллионы лет, выглядит как древняя жуткая тень, испещренная золотом. Исследователи показали потрясающее составное изображение из спутниковых фотографий, сделанных за последние три года, пишет Live Science.

По словам ученых Геологической службы США, темная масса, также известная как вулканическое поле Харудж, охватывает около 44 000 квадратных километров в центральной Ливии содержит около 150 потухших вулканов: от небольших жерл и труб до более крупных щитовых вулканов. Исследователи обнаружили, что некоторые из этих вулканических пород имеют возраст до 6 миллионов лет, тогда как другие были сотворены гораздо более "молодыми извержениями" — всего несколько тысяч лет назад.

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Исследователи из Национального музея естественной истории Смитсоновского института объясняют, что темный цвет окаменевшей лавы делает поле гладким и плоским, но на самом деле оно вовсе не плоское. Множественные извержения в регионе привели к тому, что слои породы нагромоздились друг над другом. Это место также усеяно поднятыми жерлами и минимум 30 конусами, возвышающимися более чем на 100 метров. К слову, самая высокая вершина здесь достигает 1200 метров над уровнем моря.

Спутниковое фото, которое теперь было опубликовано учеными, представляет собой "пиксельную мозаику" и было сделано с помощью компьютерной программы, сортирующей несколько изображений одного и того же места пиксель за пикселем. В результате ученым удалось создать окончательное изображение, свободное от затемняющих элементов, например, облаков или пылевых бурь.

Модель, использованная учеными, также выбрала пиксели, где участки песка, осевшие между пробелами в лаве, улавливают солнечный свет — это создало на изображении золотистые пятнышки, разбросанные по темному полю.

Фотография была сделана на вулканическом поле Тибести, также в Ливии Фото: wikimedia

Известно, что большинство вулканов рождаются вдоль линий разломов, пересекающих тектонические плиты Земли — в этих местах земная кора самая слабая, а магма из мантии может легко подняться на поверхность планеты.

В то же время вулканическое поле Харудж в Сахаре вовсе не расположено вблизи каких-либо известных линий разломов. Вместо этого, как считают ученые, лава здесь была поднята из мантии приливом горячего каменистого материала, который и создал резервуар магмы над полем. В результате лава из вулканов Харудж медленно пузырилась и сочилась из многочисленных жерл поля, подобно современным извержениям, которые происходят на гавайском вулкане Килауэа, а не выбрасывалась взрывными извержениями.

Некоторые исследователи также полагают, что поле Харудж на самом деле состоит из двух отдельных вулканических полей:

Аль-Харудж-аль-Асвад, расположенный на севере и содержащий гораздо более старую лаву;

Аль-Харудж-аль-Абьяд, расположенный на юге и созданный совсем недавно.

Однако ученые признают, что сегодня сложно сказать, где на самом деле начинаются и заканчиваются границы этих полей.

Ранее Фокус писал о том, как Сахара выглядела тысячи лет назад: ученые заглянули в прошлое благодаря новому озеру в Африке.