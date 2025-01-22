Стародавня чорнота "захопила" 44 000 км² Сахари і її видно з космосу: що породило цю тінь (фото)

Дослідники опублікували приголомшливе складене зображення, що показує, як величезне поле стародавньої лави відкидає моторошну тінь у пустелі.

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Гігантська пляма чорної скам'янілої лави, що вивергалась через пустелю Сахара за мільйони років, має вигляд стародавньої моторошної тіні, поцяткованої золотом. Дослідники показали приголомшливе складене зображення із супутникових фотографій, зроблених за останні три роки, пише Live Science.

За словами вчених Геологічної служби США, темна маса, також відома як вулканічне поле Харудж, що охоплює близько 44 000 квадратних кілометрів у центральній Лівії, містить близько 150 згаслих вулканів: від невеликих жерл і труб до більших щитових вулканів. Дослідники виявили, що деякі з цих вулканічних порід мають вік до 6 мільйонів років, тоді як інші були створені набагато більш "молодими виверженнями" — всього кілька тисяч років тому.

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Дослідники з Національного музею природної історії Смітсонівського інституту пояснюють, що темний колір скам'янілої лави робить поле гладким і плоским, але насправді воно зовсім не плоске. Множинні виверження в регіоні призвели до того, що шари породи нагромадилися один над одним. Це місце також усіяне піднятими жерлами та щонайменше 30 конусами, що підносяться більш ніж на 100 метрів. До слова, найвища вершина тут сягає 1200 метрів над рівнем моря.

Супутникове фото, яке тепер було опубліковано вченими, являє собою "піксельну мозаїку" і було зроблено за допомогою комп'ютерної програми, яка сортує кілька зображень одного і того ж місця піксель за пікселем. У результаті вченим вдалося створити остаточне зображення, вільне від елементів, що затемнюють, наприклад, хмар або пилових бур.

Модель, використана вченими, також вибрала пікселі, де ділянки піску, що осіли між прогалинами в лаві, вловлюють сонячне світло — це створило на зображенні золотисті цятки, розкидані по темному полю.

Фотографію було зроблено на вулканічному полі Тібесті, також у Лівії Фото: wikimedia

Відомо, що більшість вулканів народжуються вздовж ліній розломів, що перетинають тектонічні плити Землі — у цих місцях земна кора найслабша, а магма з мантії може легко піднятися на поверхню планети.

Водночас вулканічне поле Харудж у Сахарі зовсім не розташоване поблизу будь-яких відомих ліній розломів. Натомість як вважають учені, лава тут була піднята з мантії припливом гарячого кам'янистого матеріалу, який і створив резервуар магми над полем. У результаті лава з вулканів Харудж повільно пузирилася і сочилася з численних жерл поля, подібно до сучасних вивержень, які відбуваються на гавайському вулкані Кілауеа, а не викидалася вибуховими виверженнями.

Деякі дослідники також вважають, що поле Харудж насправді складається з двох окремих вулканічних полів:

Аль-Харудж-аль-Асвад, розташований на півночі, що містить набагато старішу лаву;

Аль-Харудж-аль-Аб'яд, розташований на півдні та створений зовсім недавно.

Однак учені визнають, що сьогодні складно сказати, де насправді починаються і закінчуються межі цих полів.

Раніше Фокус писав про те, який вигляд Сахара мала тисячі років тому: вчені зазирнули в минуле завдяки новому озеру в Африці.