Принадлежала ключевой фигуре датской истории: археологи раскопали 700-летнюю печать

В Дании поисковики обнаружили 700-летнюю печать, которая, вероятно, принадлежала архиепископу Лунда XIV века. Эта находка стала важным источником знаний об Эсгере Юуле, который был одной из ключевых фигур датской истории.

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В Западной Ютландии, Дания, поисковики обнаружили старинную печать, которая пролила свет на важную фигуру в истории Дании. Этот артефакт, по мнению экспертов, когда-то принадлежал Эсгеру Юулу, архиепископу Лунда начала XIV века, пишет Heritage Daily.

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Артефакт обнаружили в приходе Дейбьерг, расположенном между Рингкьобингом и Скьерном. Специалисты из Национального музея и археологии Западной Ютландии идентифицировали находку как официальную печать архиепископа Юула. Это открытие указывает на то, что семья Юула может иметь корни в этой местности, что подтверждают исторические документы, показывающие его связи с окружающими поместьями.

В 1310 году Юул подарил имения в районе Скаста, а позже, в 1312 году, подарил дополнительные фермы кафедральному собору Рыба. Латинская надпись на печати гласит: "S' ESGERI FILII NICHOLAI IUUL DE DACIA", что означает "Печать Эсгера Нильсена Юула из Дании".

На печати также есть символы, соответствующие другим печатям, связанным с ним, в частности центральное изображение Святого Франциска Ассизского, основателя ордена францисканцев. Эта деталь указывает на возможную связь Юула и францисканцев, которая ранее не была задокументирована.

Юул служил епископом Орхуса с 1306 года, а в 1310 году стал архиепископом Лунда, на этом посту он находился до своей смерти в 1325 году. По словам Лисбет Имер, старшего научного сотрудника Национального музея, находка позволяет глубже понять жизнь и влияние Юула.

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"Эта находка приближает нас к ключевой фигуре датской истории, — отметила она. "Невероятно, как археология может предоставить новые знания о людях, которых мы думали, что уже поняли".

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