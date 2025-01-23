Належала ключовій фігурі данської історії: археологи розкопали 700-річну печатку

У Данії пошуковці виявили 700-літню печатку, яка, ймовірно, належала архієпископу Лунда XIV століття. Ця знахідка стала важливим джерелом знань про Есгера Юула, який був однією з ключових фігур данської історії.

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У Західній Ютландії, Данія, пошуковці виявили старовинну печатку, яка пролила світло на важливу постать в історії Данії. Цей артефакт, на думку експертів, колись належав Есгеру Юулу, архієпископу Лунда початку XIV століття, пише Heritage Daily.

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Артефакт виявили в парафії Дейб'єрг, розташованій між Рінгкьобінгом і Ск'єрном. Фахівці з Національного музею та археології Західної Ютландії ідентифікували знахідку як офіційну печатку архієпископа Юула. Це відкриття вказує на те, що родина Юула може мати коріння в цій місцевості, що підтверджують історичні документи, які показують його зв'язки з навколишніми маєтками.

У 1310 році Юул подарував маєтки в районі Скаста, а пізніше, у 1312 році, подарував додаткові ферми кафедральному собору Риба. Латинський напис на печатці свідчить: "S' ESGERI FILII NICHOLAI IUUL DE DACIA", що означає "Печатка Есгера Нільсена Юула з Данії".

На печатці також є символи, що відповідають іншим печаткам, пов'язаним з ним, зокрема центральне зображення Святого Франциска Ассизького, засновника ордену францисканців. Ця деталь вказує на можливий зв'язок Юула та францисканців, який раніше не був задокументований.

Юул служив єпископом Орхуса з 1306 року, а в 1310 році став архиєпископом Лунда, на цій посаді він перебував до своєї смерті в 1325 році. За словами Лісбет Імер, старшого наукового співробітника Національного музею, знахідка дозволяє глибше зрозуміти життя і вплив Юула.

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"Ця знахідка наближає нас до ключової фігури данської історії, — зазначила вона. "Неймовірно, як археологія може надати нові знання про людей, яких ми думали, що вже зрозуміли".

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