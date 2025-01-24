Новые открытия противоречат теориям: археологи обнаружили новые подробности истории Филиппов

Греческие исследователи обнаружили, что древний город Филиппы заселяли до IX-XI вв. н. э. Это открытие противоречит предыдущим теориям об упадке города в VI в. н. э.

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Недавние меры пожарной безопасности на древнем археологическом объекте привели к открытиям, проливающим новый свет на его историческую хронологию. Среди находок — остатки дорог, жилых сооружений, мастерских и общественных зданий, в частности статуя, вмурованная в стену, пишет Heritage Daily.

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Филиппы, расположенные недалеко от современного Кринидеса на востоке Македонии, Греция, издавна известны как исторически важный город. Первоначально основанный как Кренидес тазийскими колонистами в IV веке до н.э., он был аннексирован и переименован македонским царем Филиппом II в 356 году до н.э.

Филиппы играли стратегическую роль в контроле над древней царской дорогой между Амфиполисом и Неаполем. Позже, под римским влиянием, этот путь стал частью знаменитой Эгнатиевой дороги, соединявшей Константинополь с западной границей Византийской империи.

Хотя город значительно пострадал во время славянских вторжений и разрушительного землетрясения в 619 году нашей эры, недавние находки свидетельствуют, что он не был полностью заброшен. Археологические данные указывают на то, что Филиппы и в дальнейшем оставались заселенными с IX по XI век нашей эры.

Ставроула Дадаки, директор Эфората древностей Кавала-Тасоса, отметил это открытие, заявив: "Проект по пожарной безопасности предоставил новые доказательства, которые противоречат мнению о том, что Филиппы были заброшены после VI века нашей эры. Мы обнаружили здания, датированные IX-XI веком нашей эры, что доказывает, что город оставался заселенным в течение этого периода".

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Планируется продолжение раскопок, с особым вниманием к большой постройке возле античного театра. Частично раскопанная статуя, вмурованная в ее стены, добавляет еще один слой интриги к истории Филиппов.

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