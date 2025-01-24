Нові відкриття суперечать теоріям: археологи виявили нові подробиці історії Філіппів

Грецькі дослідники виявили, що древнє місто Філіппи заселяли до IX-XI ст. н. е. Це відкриття суперечить попереднім теоріям про занепад міста у VI ст. н. е.

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Нещодавні заходи пожежної безпеки на стародавньому археологічному об'єкті призвели до відкриттів, що проливають нове світло на його історичну хронологію. Серед знахідок — залишки доріг, житлових споруд, майстерень і громадських будівель, зокрема статуя, вмурована в стіну, пише Heritage Daily.

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Філіппи, розташовані поблизу сучасного Кринідеса на сході Македонії, Греція, здавна відомі як історично важливе місто. Спочатку засноване як Кренідес тазійськими колоністами в IV столітті до н. е., його анексував і перейменував македонський цар Філіпп II в 356 році до н. е.

Філіппи відігравали стратегічну роль у контролі над давньою царською дорогою між Амфіполісом і Неаполем. Пізніше, під римським впливом, цей шлях став частиною знаменитої Егнатієвої дороги, що з'єднувала Константинополь із західним кордоном Візантійської імперії.

Хоча місто значно постраждало під час слов'янських вторгнень і руйнівного землетрусу в 619 році нашої ери, недавні знахідки свідчать, що воно не було повністю покинуте. Археологічні дані вказують на те, що Філіппи й надалі залишалися заселеними з IX по XI століття нашої ери.

Ставроула Дадакі, директор Ефорату старожитностей Кавала-Тасоса, відзначив це відкриття, заявивши: "Проєкт з пожежної безпеки надав нові докази, які суперечать думці про те, що Філіппи були покинуті після VI століття нашої ери. Ми виявили будівлі, датовані IX-XI століттям нашої ери, що доводить, що місто залишалося заселеним протягом цього періоду".

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Планується продовження розкопок, з особливою увагою до великої споруди біля античного театру. Частково розкопана статуя, вмурована в її стіни, додає ще один шар інтриги до історії Філіппів.

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