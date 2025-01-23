Належав королю: археологи виявили фрагмент одного з найрозкішніших шоломів Скандинавії (фото)

У Данії археологи знайшли фрагмент багато прикрашеного шолома, який, ймовірно, належав королю чи високопоставленому члену суспільства. На думку вчених, цей артефакт мав церемоніальне значення, про що свідчить дорогоцінне каміння, яким оздобили шолом.

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У північно-західній частині Зеландії, Данія, археологи виявили рідкісний фрагмент шолома. Артефакт, знайдений на місці розкопок у Ліллебро, неподалік від міста Лейре, датується періодом між 650 та 750 роками нашої ери, пише Arkeonews.

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Фрагмент позолоченої бронзи, прикрашений червоними гранатами та складними тваринними мотивами, колись був частиною одного з найрозкішніших шоломів Скандинавії. Цей артефакт, що має зв'язки з Англією та Швецією, демонструє розгалуженість культурних і торгівельних мереж того часу.

Юлі Нільсен, археологічний директор ROMU (Музею Роскілле), пояснила значення знахідки: "Знахідки уламків шоломів є неймовірно рідкісними в Данії. Цей фрагмент представляє один із найпрекрасніших шоломів Скандинавії".

Археологи виявили рідкісний фрагмент шолома Фото: Kristian Grøndahl / ROMU

Фрагмент шолома складається з двох частин, які виявили в одному місці, що утворюють більшу частину надбрівної дуги. Артефакт прикрашений позолотою та гранатом, а складні візерунки зображують істоту з гострими зубами та великими очима, що відображає мистецьку та культурну велич германського залізного віку.

"Цей шолом, ймовірно, належав королю або високопоставленому члену суспільства", — заявила Нільсен.

Цікаво, що призначення шолома було радше церемоніальним, ніж бойовим. У цю епоху Лейре був центром політичної, релігійної та торгівельної діяльності, а не конфліктів. Нільсен зазначила, що темно-червоний гранат символізував силу і владу, якості, які приписували первісному власнику шолома.

Подібні фрагменти, знайдені в Англії та Швеції, вказують на роль Лейре у значній мережі торгівлі та культурного обміну. Дослідники з ROMU, Національного музею Данії та Уппсальського університету ретельно вивчали артефакт.

Джон Люнгквіст, старший науковий співробітник Уппсальського університету, відзначив унікальну конструкцію надбрівної дуги, яка відрізняється від традиційних конструкцій тим, що виготовлена як єдине ціле. Льюнгквіст порівняв цю роботу зі знаменитим шоломом Саттон Ху з Англії, наголосивши, що для створення такого об'єкта потрібні майстерність і ресурси.

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Знахідка незабаром буде виставлена в Музеї Лейре під час спеціальної зимової святкової виставки, пропонуючи відвідувачам рідкісну можливість побачити шматочок історії, що відображає витонченість і зв'язки раннього скандинавського суспільства.

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