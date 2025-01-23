Принадлежал королю: археологи обнаружили фрагмент одного из самых роскошных шлемов Скандинавии (фото)

В Дании археологи нашли фрагмент богато украшенного шлема, который, вероятно, принадлежал королю или высокопоставленному члену общества. По мнению ученых, этот артефакт имел церемониальное значение, о чем свидетельствуют драгоценные камни, которыми украсили шлем.

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В северо-западной части Зеландии, Дания, археологи обнаружили редкий фрагмент шлема. Артефакт, найденный на месте раскопок в Лиллебро, недалеко от города Лейре, датируется периодом между 650 и 750 годами нашей эры, пишет Arkeonews.

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Фрагмент позолоченной бронзы, украшенный красными гранатами и сложными животными мотивами, когда-то был частью одного из самых роскошных шлемов Скандинавии. Этот артефакт, имеющий связи с Англией и Швецией, демонстрирует разветвленность культурных и торговых сетей того времени.

Юли Нильсен, археологический директор ROMU (Музея Роскилле), объяснила значение находки: "Находки обломков шлемов являются невероятно редкими в Дании. Этот фрагмент представляет один из самых прекрасных шлемов Скандинавии".

Археологи обнаружили редкий фрагмент шлема Фото: Kristian Grøndahl / ROMU

Фрагмент шлема состоит из двух частей, которые обнаружили в одном месте, образующих большую часть надбровной дуги. Артефакт украшен позолотой и гранатом, а сложные узоры изображают существо с острыми зубами и большими глазами, что отражает художественное и культурное величие германского железного века.

"Этот шлем, вероятно, принадлежал королю или высокопоставленному члену общества", — заявила Нильсен.

Интересно, что назначение шлема было скорее церемониальным, чем боевым. В эту эпоху Лейре был центром политической, религиозной и торговой деятельности, а не конфликтов. Нильсен отметила, что темно-красный гранат символизировал силу и власть, качества, которые приписывали первоначальному владельцу шлема.

Подобные фрагменты, найденные в Англии и Швеции, указывают на роль Лейре в значительной сети торговли и культурного обмена. Исследователи из ROMU, Национального музея Дании и Уппсальского университета тщательно изучали артефакт.

Джон Люнгквист, старший научный сотрудник Уппсальского университета, отметил уникальную конструкцию надбровной дуги, которая отличается от традиционных конструкций тем, что изготовлена как единое целое. Льюнгквист сравнил эту работу со знаменитым шлемом Саттон Ху из Англии, подчеркнув, что для создания такого объекта нужны мастерство и ресурсы.

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Находка вскоре будет выставлена в Музее Лейре во время специальной зимней праздничной выставки, предлагая посетителям редкую возможность увидеть кусочек истории, отражающий утонченность и связи раннего скандинавского общества.

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