Назван напиток, способный снизить уровень жира в организме: о чем идет речь

В новом исследовании ученые обнаружили новый маркер, способный определять риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследовательская группа из Каролинского института в Швеции, Бристольского университета в Великобритании и Имперского колледжа Лондона в Великобритании заявила, что безкалорийные кофеиновые напитки потенциально могут стать средствами для снижения уровня жира в организме. Ученые обнаружили, что уровень кофеина в крови может влиять на количество жира в организме, а следовательно может быть использован в качестве маркера риска развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Science Alert.

Авторы исследования отмечают, что использовали в своей работе генетические маркеры для установления более определенной связи между уровнем кофеина, ИМТ и риском развития диабета 2 типа. Результаты, опубликованные в журнале BMJ Medicine, указывают на то, что генетические предсказанные более высокие концентрации кофеина в плазме связаны с более низким ИМТ и общей жировой массой тела.

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Более того, ученые обнаружили, что генетически предсказанные более высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с более низким риском диабета 2 типа. Примерно половина эффекта кофеина на подверженность диабету 2 типа, как предполагалось, обусловлена снижением ИМТ

В ходе исследования ученые проанализировали данные чуть менее 10 000 человек, собранные из существующих генетических баз данных, с упором на вариации в или около определенных генов, которые, как известно, связаны со скоростью расщепления кофеина.

Авторы исследования отмечают, те, у кого есть вариации, влияющие на гены, а именно CYP1A2 и AHR, как правило, расщепляют кофеин медленнее, что позволяет ему дольше оставаться в крови. Любопытно, что эти люди также в целом склонны употреблять меньше кофеина в целом.

Ученые использовали подход, известный как менделевская рандомизация, для определения причинно-следственных связей между наличием вариаций (диабет, масса тела) и факторами образа жизни. Результаты показали значительную связь между уровнем кофеина, ИМТ и риском диабета второго типа, однако не было обнаружено никакой связи между количеством кофеина в крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний (мерцательная аритмия, сердечная недостаточность, инсульт).

Отметим, что предыдущие исследования уже обнаружили связь между умеренным и относительным увеличением потребления кофеина с улучшением здоровья сердца и снижением ИМТ. Теперь авторы новой работы считают, что результаты их анализа расширяют то, что нам уже известно о влиянии кофе на организм человека.

В то же время ученые напоминают, что воздействие кофеина на организм человека вовсе не всегда положительное, а потому необходимо проявлять осторожность во время его употребления. Авторы обнаружили, что небольшие краткосрочные испытания показали, что потребление кофеина действительно может привести к снижению веса и жировой массы, однако долгосрочные эффекты потребления кофе все еще мало изучены.

Команда считает, что показанная здесь связь может быть связана с тем, как кофеин усиливает термогенез (выработку тепла) и окисление жиров (превращение жира в энергию) в организме, которые оба играют важную роль в общем метаболизме. И все же ученые признают, что менделевская рандомизация не является безошибочной, а потому потребуются более глубокие исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.