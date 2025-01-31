Названо напій, здатний знизити рівень жиру в організмі: про що йдеться

У новому дослідженні вчені виявили новий маркер, здатний визначати ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

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Дослідницька група з Каролінського інституту у Швеції, Бристольського університету у Великій Британії та Імперського коледжу Лондона у Великій Британії заявила, що безкалорійні кофеїнові напої потенційно можуть стати засобами для зниження рівня жиру в організмі. Вчені виявили, що рівень кофеїну в крові може впливати на кількість жиру в організмі, а отже може бути використаний як маркер ризику розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань, пише Science Alert.

Автори дослідження зазначають, що використали у своїй роботі генетичні маркери для встановлення більш визначеного зв'язку між рівнем кофеїну, ІМТ та ризиком розвитку діабету 2 типу. Результати, опубліковані в журналі BMJ Medicine, вказують на те, що генетично передбачені вищі концентрації кофеїну в плазмі пов'язані з нижчим ІМТ і загальною жировою масою тіла.

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Ба більше, вчені виявили, що генетично передбачені вищі концентрації кофеїну в плазмі були пов'язані з нижчим ризиком діабету 2 типу. Приблизно половина ефекту кофеїну на схильність до діабету 2 типу, як передбачалося, зумовлена зниженням ІМТ

Під час дослідження вчені проаналізували дані щонайменше 10 000 осіб, зібрані з наявних генетичних баз даних, з акцентом на варіації в або біля певних генів, які, як відомо, пов'язані зі швидкістю розщеплення кофеїну.

Автори дослідження зазначають, ті, у кого є варіації, що впливають на гени, а саме CYP1A2 й AHR, як правило, розщеплюють кофеїн повільніше, що дає змогу йому довше залишатися в крові. Цікаво, що ці люди також загалом схильні вживати менше кофеїну загалом.

Науковці використовували підхід, відомий як менделівська рандомізація, для визначення причинно-наслідкових зв'язків між наявністю варіацій (діабет, маса тіла) та факторами способу життя. Результати показали значний зв'язок між рівнем кофеїну, ІМТ і ризиком діабету другого типу, проте не було виявлено жодного зв'язку між кількістю кофеїну в крові та ризиком серцево-судинних захворювань (миготлива аритмія, серцева недостатність, інсульт).

Зазначимо, що попередні дослідження вже виявили зв'язок між помірним і відносним збільшенням споживання кофеїну з поліпшенням здоров'я серця і зниженням ІМТ. Тепер автори нової роботи вважають, що результати їхнього аналізу розширюють те, що нам уже відомо про вплив кави на організм людини.

Водночас учені нагадують, що вплив кофеїну на організм людини зовсім не завжди позитивний, а тому необхідно проявляти обережність під час його вживання. Автори виявили, що невеликі короткострокові випробування показали, що споживання кофеїну справді може призвести до зниження ваги та жирової маси, проте довгострокові ефекти споживання кави все ще мало вивчені.

Команда вважає, що показаний тут зв'язок може бути пов'язаний з тим, як кофеїн посилює термогенез (вироблення тепла) і окислення жирів (перетворення жиру на енергію) в організмі, які обидва відіграють важливу роль у загальному метаболізмі. І все ж науковці визнають, що менделівська рандомізація не є безпомилковою, а тому будуть потрібні глибші дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли пити каву найкорисніше.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.