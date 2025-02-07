Тайна Солнца раскрыта: астрономы обнаружили источник высокоскоростной плазмы и удивились (видео)

Ученые наконец-то выяснили, что именно является источником солнечного ветра.

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Два года назад астрономы с помощью космического аппарата Solar Orbiter обнаружили крошечные струи рядом c южным полюсом Солнца, которые могли запускать солнечный ветер. Теперь ученые использовали еще больше данных этого аппарата и подтвердили, что эти струи существуют во всех темных пятнах в атмосфере Солнца и они действительно являются источником не только быстрого, но и медленного солнечного ветра. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

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Солнечным ветром называется бесконечный поток электрически заряженных частиц, которые представляют собой плазму из водорода и гелия. Солнечный ветер, который постоянно выпускает Солнце, пронизывает всю Солнечную систему и его воздействие можно ощутить и на Земле. Но, несмотря на десятилетия исследований, его происхождение оставалось плохо изученным. До сих пор.

Солнечный ветер бывает быстрым и медленным. Уже давно известно, что быстрый солнечный ветер выходит из темных пятен в атмосфере Солнца, известных, как корональные дыры. В этих дырах линии магнитного поля Солнца не возвращается обратно к нашей звезде, а простираются далеко в Солнечную систему. Заряженные частицы могут течь вдоль этих линий магнитного поля и создавать солнечный ветер. Но до конца было не ясно, как именно частицы изначально вылетают из Солнца.

Астрономы с помощью космического аппарата Solar Orbiter обнаружили крошечные струи рядом c южным полюсом Солнца, которые могли запускать солнечный ветер Фото: ESA

Астрономы использовали все имеющиеся данные космического аппарата Solar Orbiter и обнаружили больше крошечных струй внутри корональных дыр вблизи экватора Солнца. Эти струи можно увидеть на видео в виде похожих на волосы пучков, которые возникают на короткое время и выбрасывают заряженные частицы со скоростью примерно 100 км/с.

В ходе тщательного анализа большого объема данных о солнечном ветре и магнитном поле Солнца астрономы смогли напрямую связать солнечный ветер с этими струями. Ученые удивились, когда обнаружили, что крошечные струи являются источником не только быстрого, но и медленного солнечного ветра. По крайне мере исследование показывает, что часть медленного солнечного ветра также исходит от крошечных струй в корональных дырах.

Солнечный ветер, который постоянно выпускает Солнце, пронизывает всю Солнечную систему и его воздействие можно ощутить и на Земле Фото: Live Science

Тот факт, что один и тот же процесс управляет как быстрым, так и медленным солнечным ветром, стал неожиданностью для астрономов. Теперь астрономы намерены получить еще больше данных, чтобы лучше понять, как эти крошечные струи запускают солнечный ветер.

Как уже писал Фокус, недавнее столкновение с Марсом заставило планету содрогнуться до самой мантии. Новое исследование показывает, что столкновение астероида с Красной планетой произвело сейсмические волны, которые проникли гораздо глубже, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что после мощной солнечной бури у нашей планеты появились новые радиационные пояса.

Еще Фокус писал о том, что астрономы получили самое подробное изображение космической нити, соединяющей галактики. Из этих нитей состоит самая главная структура Вселенной под названием космическая паутина.