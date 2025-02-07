Таємницю Сонця розкрито: астрономи виявили джерело високошвидкісної плазми і здивувалися (відео)

Учені нарешті з'ясували, що саме є джерелом сонячного вітру.

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Два роки тому астрономи за допомогою космічного апарату Solar Orbiter виявили крихітні струмені поруч із південним полюсом Сонця, які могли запускати сонячний вітер. Тепер вчені використовували ще більше даних цього апарату і підтвердили, що ці струмені існують у всіх темних плямах в атмосфері Сонця і вони дійсно є джерелом не тільки швидкого, але й повільного сонячного вітру. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

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Сонячним вітром називається нескінченний потік електрично заряджених частинок, які являють собою плазму з водню і гелію. Сонячний вітер, який постійно випускає Сонце, пронизує всю Сонячну систему, і його вплив можна відчути і на Землі. Але, незважаючи на десятиліття досліджень, його походження залишалося погано вивченим. До сих пір.

Сонячний вітер буває швидким і повільним. Уже давно відомо, що швидкий сонячний вітер виходить із темних плям в атмосфері Сонця, відомих, як корональні діри. У цих дірах лінії магнітного поля Сонця не повертаються назад до нашої зірки, а простягаються далеко в Сонячну систему. Заряджені частинки можуть текти вздовж цих ліній магнітного поля і створювати сонячний вітер. Але до кінця було не зрозуміло, як саме частинки спочатку вилітають із Сонця.

Астрономи за допомогою космічного апарату Solar Orbiter виявили крихітні струмені поруч із південним полюсом Сонця, які могли запускати сонячний вітер Фото: ESA

Астрономи використали всі наявні дані космічного апарату Solar Orbiter і виявили більше крихітних струменів всередині корональних дір поблизу екватора Сонця. Ці струмені можна побачити на відео у вигляді схожих на волосся пучків, які виникають на короткий час і викидають заряджені частинки зі швидкістю приблизно 100 км/с.

Під час ретельного аналізу великого обсягу даних про сонячний вітер і магнітне поле Сонця астрономи змогли безпосередньо пов'язати сонячний вітер з цими струменями. Вчені здивувалися, коли виявили, що крихітні струмені є джерелом не тільки швидкого, а й повільного сонячного вітру. Принаймні дослідження показує, що частина повільного сонячного вітру також виходить від крихітних струменів у корональних дірах.

Сонячний вітер, який постійно випускає Сонце, пронизує всю Сонячну систему і його вплив можна відчути і на Землі Фото: Live Science

Той факт, що один і той самий процес керує як швидким, так і повільним сонячним вітром, став несподіванкою для астрономів. Тепер астрономи мають намір отримати ще більше даних, щоб краще зрозуміти, як ці крихітні струмені запускають сонячний вітер.

Як уже писав Фокус, недавнє зіткнення з Марсом змусило планету здригнутися до самої мантії. Нове дослідження показує, що зіткнення астероїда з Червоною планетою спричинило сейсмічні хвилі, які проникли набагато глибше, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що після потужної сонячної бурі у нашої планети з'явилися нові радіаційні пояси.

Ще Фокус писав про те, що астрономи отримали найдетальніше зображення космічної нитки, що з'єднує галактики. З цих ниток складається найголовніша структура Всесвіту під назвою космічна павутина.