В 13 000 раз длиннее Млечного Пути: ученые обнаружили самую большую структуру в известной Вселенной

Новая космическая структура имеет массу 200 квадриллионов Солнц и длину 1,3 млрд световых лет.

Related video

Астрономы считают, что они обнаружили самую большую структуру в известной Вселенной, которая представляет собой объект, состоящий из сети связанных между собой скоплений и сверхскоплений галактик. Эта структура получила название Кипу в честь древней счетной системы инков, представленной в виде веревки с узлами и прикрепленными к ней нитями. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космическая структура Кипу состоит из центральной нити скоплений галактик и расходящимися от нее дополнительными нитями наполненными другими скоплениями галактик. Общая длина самой большой структуры в известной Вселенной составляет 1,3 млрд световых лет, что в 13 000 раз больше Млечного Пути. При этом масса структуры в 200 квадриллионов раз больше, чем масса Солнца. Учитывая размер новой космической структуры, она больше, чем сверхскопление галактик Ланиакеа в локальной Вселенной, размер которого оценивается в 520 млн световых лет.

Астрономы обнаружили новую структуру в рамках усилий по нанесению на карту распределения материи во Вселенной. Ученые обнаружили не только Кипу, но и еще 4 массивные структуры, состоящие из скоплений галактик на расстоянии от 425 млн до 815 млн световых лет от Земли.

Астрономы считают, что дальше могут находиться еще более крупные и массивные космические структуры. Сейчас Великая стена Геркулес-Северная Корона, огромная концентрация материи на расстоянии примерно 10 млн световых лет от нас, считается крупнейшей известной структурой, хотя ее существование все еще обсуждается.

Астрономы увидели, как эти сверхструктуры влияют на более обширную часть Вселенную. Оказалось, что они оказывают влияние на реликтовое излучение, оставшееся от Большого взрыва, которое равномерно распределено по всему космосу.

Ученые также обнаружили, что движения галактик в этих структурах может искажать данные о скорости расширения Вселенной. Также огромная гравитация этих структур может вызывать гравитационное линзирование, то есть искривление света и искажение далеких изображений космоса.

Ученые намерены выяснить, как эти крупномасштабные структуры повлияли на эволюцию галактик. В то же время ученые говорят, что Кипу и другие обнаруженные структуры являются временными, ведь расширение Вселенной постепенно разрывает их на части.

Также Фокус писал о том, что ученые из Харькова выяснили, почему произошло самое массовое падение космических аппаратов в истории. В феврале 2022 года специалисты компании SpaceX и всей космической отрасли были шокированы потерей сразу 38 спутников Starlink. Спутники находились на промежуточной низкой орбите.

Еще Фокус писал о том, что ученые рассказали, какая из планет Солнечной системы наименее пригодна для космического туризма.

Также Фокус писал о том, что астрономы раскрыли тайну Солнца. Они обнаружили источник высокоскоростной плазмы и очень удивились. Ученые наконец-то выяснили, что именно является источником солнечного ветра.