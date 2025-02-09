У 13 000 разів довше Чумацького Шляху: вчені виявили найбільшу структуру у відомому Всесвіті

Нова космічна структура має масу 200 квадрильйонів Сонць і довжину 1,3 млрд світлових років.

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Астрономи вважають, що вони виявили найбільшу структуру у відомому Всесвіті, яка являє собою об'єкт, що складається з мережі пов'язаних між собою скупчень і надскупчень галактик. Ця структура отримала назву Кіпу на честь стародавньої лічильної системи інків, представленої у вигляді мотузки з вузлами і прикріпленими до неї нитками. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Interesting Engineering.

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Космічна структура Кіпу складається з центральної нитки скупчень галактик і додаткових ниток, що розходяться від неї, наповнених іншими скупченнями галактик. Загальна довжина найбільшої структури у відомому Всесвіті становить 1,3 млрд світлових років, що в 13 000 разів більше Чумацького Шляху. При цьому маса структури у 200 квадрильйонів разів більша, ніж маса Сонця. З огляду на розмір нової космічної структури, вона більша, ніж надскупчення галактик Ланіакеа в локальному Всесвіті, розмір якого оцінюється в 520 млн світлових років.

Астрономи виявили нову структуру в рамках зусиль із нанесення на карту розподілу матерії у Всесвіті. Вчені виявили не тільки Кіпу, а й ще 4 масивні структури, що складаються зі скупчень галактик на відстані від 425 млн до 815 млн світлових років від Землі.

Астрономи вважають, що далі можуть знаходитися ще більші та масивніші космічні структури. Зараз Велика стіна Геркулес-Північна Корона, величезна концентрація матерії на відстані приблизно 10 млн світлових років від нас, вважається найбільшою відомою структурою, хоча її існування все ще обговорюється.

Астрономи побачили, як ці надструктури впливають на більшу частину Всесвіту. Виявилося, що вони впливають на реліктове випромінювання, що залишилося від Великого вибуху, яке рівномірно розподілене по всьому космосу.

Вчені також виявили, що рух галактик у цих структурах може спотворювати дані про швидкість розширення Всесвіту. Також величезна гравітація цих структур може спричиняти гравітаційне лінзування, тобто викривлення світла та спотворення далеких зображень космосу.

Учені мають намір з'ясувати, як ці великомасштабні структури вплинули на еволюцію галактик. Водночас учені кажуть, що Кіпу та інші виявлені структури є тимчасовими, адже розширення Всесвіту поступово розриває їх на частини.

Також Фокус писав про те, що вчені з Харкова з'ясували, чому сталося наймасовіше падіння космічних апаратів в історії. У лютому 2022 року фахівці компанії SpaceX і всієї космічної галузі були шоковані втратою відразу 38 супутників Starlink. Супутники перебували на проміжній низькій орбіті.

Ще Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка з планет Сонячної системи найменш придатна для космічного туризму.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили таємницю Сонця. Вони виявили джерело високошвидкісної плазми і дуже здивувалися. Вчені нарешті з'ясували, що саме є джерелом сонячного вітру.