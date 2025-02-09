Обнаружено поселение возрастом 11 000 лет: переписывает историю древних цивилизаций

Древнее поселение, обнаруженное в Канаде, меняет представление об образе жизни ранних сообществ коренных народов Северной Америки.

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Ученые из Университета Саскачевана, Канада, обнаружили поселение, которому почти 11 000 лет. Исследователи считают, что это открытие переписывает историю древних цивилизаций, обитающих в Северной Америке и в частности на территории современной Канады, пишет Live Science.

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По словам ученых, обнаруженное древнее поселение в провинции Саскачеван, Канада, полностью меняет представление об истории цивилизаций коренных народов, живших в Северной Америке тысячи лет назад.

Исследователи обнаружили поселение, возраст которого оценивается в почти 11 тысяч лет и это открытие бросает вызов теории о том, что ранние коренные народы Северной Америки были кочевниками, а не вели оседлый образ жизни.

Древнее поселение, названное Асовананик, является одним из самых старых на территории Северной Америки и его существование тысячи лет назад показывает, что в центральной Канаде оседлые сообщества существовали гораздо раньше, чем предполагалось.

На территории поселения ученые обнаружили кости вымерших видов бизонов, каменные орудия, а также большие ямы для разведения костров. Анализ древесного угля, обнаруженного в ямах, показал, что его возраст составляет не менее 10 700 лет. По словам ученых, это означает, что древние люди жили в этом поселении после окончания последнего ледникового периода, когда почва стала пригодной для выращивания сельскохозяйственных растений.

Исследование показало, что поселение использовалось длительный период времени, и не было просто местом кратковременной стоянки охотников на бизонов. Ученые пришли к выводу, что поселение неоднократно повторно занимали коренные жители в течение нескольких тысяч лет.

Как уже писал Фокус, ученые решили давний спор и выяснили, что люди ели друг друга 18 000 лет назад. Древние люди ели не только человеческое мясо, но и мозги.

Еще Фокус писал о том, что ученые сделали неожиданное открытие в испанской пещере. Исследуя пещеру на востоке Испании, археологи обнаружили римское святилище, которому около 1900 лет. Кроме этого, ученые задокументировали более 110 наскальных рисунков, которым 24 000 лет.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге древнейший механизм. Наш мозг является невероятно сложной конструкцией, которую до сих пор не могут изучить полностью. Недавно ученые раскрыли одну из его тайн, за которой скрывалась его связь с древним ядром, ответственным за самые важные аспекты нашей жизни.