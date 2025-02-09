Виявлено поселення віком 11 000 років: переписує історію стародавніх цивілізацій

Стародавнє поселення, виявлене в Канаді, змінює уявлення про спосіб життя ранніх спільнот корінних народів Північної Америки.

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Вчені з Університету Саскачевана, Канада, виявили поселення, якому майже 11 000 років. Дослідники вважають, що це відкриття переписує історію стародавніх цивілізацій, що мешкають у Північній Америці та зокрема на території сучасної Канади, пише Live Science.

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За словами вчених, виявлене стародавнє поселення в провінції Саскачеван, Канада, повністю змінює уявлення про історію цивілізацій корінних народів, які жили в Північній Америці тисячі років тому.

Дослідники виявили поселення, вік якого оцінюють у майже 11 тисяч років і це відкриття кидає виклик теорії про те, що ранні корінні народи Північної Америки були кочівниками, а не вели осілий спосіб життя.

Стародавнє поселення, назване Асовананік, є одним із найстаріших на території Північної Америки, і його існування тисячі років тому показує, що в центральній Канаді осілі спільноти існували набагато раніше, ніж передбачалося.

На території поселення вчені виявили кістки вимерлих видів бізонів, кам'яні знаряддя, а також великі ями для розведення багать. Аналіз деревного вугілля, виявленого в ямах, показав, що його вік становить щонайменше 10 700 років. За словами вчених, це означає, що стародавні люди жили в цьому поселенні після закінчення останнього льодовикового періоду, коли ґрунт став придатним для вирощування сільськогосподарських рослин.

Дослідження показало, що поселення використовувалося тривалий період часу, і не було просто місцем короткочасної стоянки мисливців на бізонів. Вчені дійшли висновку, що поселення неодноразово повторно займали корінні жителі протягом кількох тисяч років.

Як уже писав Фокус, вчені розв'язали давню суперечку і з'ясували, що люди їли один одного 18 000 років тому. Стародавні люди їли не тільки людське м'ясо, а й мізки.

Ще Фокус писав про те, що вчені зробили несподіване відкриття в іспанській печері. Досліджуючи печеру на сході Іспанії, археологи виявили римське святилище, якому близько 1900 років. Крім цього, вчені задокументували понад 110 наскельних малюнків, яким 24 000 років.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку найдавніший механізм. Наш мозок є неймовірно складною конструкцією, яку досі не можуть вивчити повністю. Нещодавно вчені розкрили одну з його таємниць, за якою ховався його зв'язок з древнім ядром, відповідальним за найважливіші аспекти нашого життя.