"Мертвые души" и сфальсифицированные редколлегии: эксперты опровергли миф о величии российской науки

Из 148 опрошенных иностранных ученых, указанных в российских журналах как члены редколлегий, только 22 подтвердили, что продолжают сотрудничество с россиянами. Некоторые отвечали, что вообще не знали о своем "членстве".

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Утверждение о "великой российской науке" является мифом кремлевской пропаганды. На самом деле современные российские научные журналы содержат фальсификации и "мертвые души", когда в редакционные советы приписывают авторитетных международных экспертов, которые на самом деле никогда в них не входили. Об этом пишут доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений Сумского государственного университета Алексей Пластун и доктор экономических наук, профессор Сумского государственного университета Инна Макаренко в статье "Фейковые редакторы, "мертвые души" и мошенничество: что не так с "великой" российской наукой", опубликованной в "Зеркале недели".

Авторы исследования отметили, что среди нобелевских лауреатов доля ученых с аффилиацией в Российской Федерации достигает не более 1% (шесть человек), причем преимущественно благодаря советским ученым и треть из них получили Нобелевскую премию мира.

По данным базы научной литературы Scopus, в самых авторитетных и цитируемых изданиях опубликованы лишь 20% российских статей, тогда как 60% выходили в менее авторитетных журналах самых низких третьего и четвертого квартилей (квартиль — ранг научного журнала).

Из 6 835 высокоцитируемых ученых мира в 2023 году россиян было всего восемь — это в 318 раз меньше количества ученых из США и составляет 0,1% от общего количества.

Российская наука фальсифицирует данные о международном сотрудничестве

Алексей Пластун и Инна Макаренко летом 2024 года провели исследование "Потемкинская деревня российской науки: фиктивные редакционные советы журналов", в котором отобрали 140 индексируемых в базах научных публикаций Scopus и WoS и издательстве Springer российских журналов и проверили 709 иностранных ученых, заявленных как члены редколлегий этих изданий.

Их идентифицировали по методу OSINT: находили электронный адрес и отправляли запрос с просьбой подтвердить участие в редколлегии российского журнала и вопросом о дальнейших планах на сотрудничество. По словам Пластуна и Макаренко, они получили ответы на 148 из 709 писем. Восемь международных экспертов на момент исследования уже умерли, девять вышли на пенсию, то есть больше не занимаются наукой.

География запросов к международным членам редколлегий российских научных журналов Фото: zn.ua

Процент "мертвых душ" в редколлегиях российских изданий не очень значителен, пишут украинские ученые, однако в процессе исследования выяснилось, что еще 100 международных экспертов фактически не выполняли редакционных обязанностей: одни знали о членстве, однако оно было лишь формальным, а другие вообще не догадывались, что есть в списке членов редакционных коллегий журналов в РФ.

Лишь 22 иностранных ученых продолжают сотрудничать с российскими журналами — это около 15%.

"Если учесть ряд ученых, которые не смогли (не захотели) дать четкий ответ, получается, что доля фальсификаций международной составляющей редакционных советов российских журналов потенциально достигает 70%", — говорят авторы статьи.

При этом 30 из 709 членов редколлегий в российских журналах оказались украинцами. Из тех, от кого удалось получить ответ на запрос, двое не знали о своем "членстве", девять после письма от Пластуна и Макаренко написали просьбу исключить их из редакционной коллегии, а четверо вышли из нее раньше и больше не имели контактов с российскими изданиями.

По словам Пластуна и Макаренко, некоторые российские институты так же фальсифицируют данные о международном сотрудничестве. К примеру, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне в России продолжает заявлять о сотрудничестве с Украиной, Польшей и Чехией, хотя сотрудничество было прервано еще после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

"Украина пусть и после уже почти трех лет полномасштабного вторжения должна наконец занять проактивную позицию в вопросе санкций против российской науки и продвигать эту идею среди союзников", — резюмируют украинские ученые.

Напомним, 10 февраля в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) заявили, что два названия региональных филиалов "Укрзалізниці" — "Юго-Западная железная дорога" и "Южная железная дорога" — являются пропагандой российской имперской политики.

В отчете за 12 февраля аналитики американского Института изучения войны допустили, что РФ готовится к конфликту с НАТО. По их мнению, Россия может напасть на Альянс в течение ближайших 5 лет.