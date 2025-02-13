Более 138 метров в длину: найдено крупнейшее в мире подземное термальное озеро (видео)

Впервые огромное озеро было обнаружено в 2021 году, однако ученым удалось подтвердить его статус лишь спустя четыре года.

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Расположенный в известняке Вромонера на юге Албании, водоем — теперь известный как озеро Нейрон — был обнаружен еще в 2021 году во время геологической исследовательской экспедиции чешскими исследователями. Однако лишь теперь, спустя четыре года после открытия, ученым наконец-то удалось подтвердить, что скрытый водоем действительно является самым большим в мире подземным термальным озером, пишет IFLScience.

Во время первой экспедиции команда заметила высокий столб пара, позже ученые обнаружили, что этот пар выходил из бездны глубиной более 100 метров, на дне которой скрывался "сильный тепловой приток и огромное озеро". В новом исследовании под руководством Марека Ауди, ученые смогли подтвердить, что озеро является крупнейшим в мире подземным термальным озером.

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Как и в случае с любым другим открытием, ученым потребовалось провести дополнительный анализ и снять точные измерения, чтобы продемонстрировать, что именно они обнаружили. Результаты оказались удивительными — в бездне скрывалось крупнейшее подземное термальное озеро.

По словам фотографа и участника экспедиции Ричарда Боурда, во время первоначального исследования они создали простую карту и поняли, что обнаружили нечто необычное. Однако у ученых все еще не было достаточного количества оборудования, чтобы обеспечить требуемый уровень детализации. В новом исследовании ученые использовали для картирования пещеры и озера лазерный дальномер — он сообщил об ошибке, так как имеет ограничение в 100 метров.

Теперь ученые смогли вернуться к озеру и использовали новую технологию — мобильный сканер LIDAR — это позволило им создать подробную 3D-карту подземной пещеры, получившей название Атмос, и озера Нейрон.

Результаты указывают на то, что ученым действительно удалось обнаружить самое большое подземное термальное озеро в мире: его длина — 138,3 метра, ширина — 42 метра, а периметр — 345 метров. Известно, что озеро вмещает 8355 кубических метров воды, что эквивалентно примерно 3,3 олимпийским бассейнам.

В будущем ученые хотят вернуться в пещеру Атмос и озеро Нейрон, чтобы узнать больше подробностей. Предполагается, что такой водоем может оказать огромное влияние на понимание подземных экосистем и геологических процессов.

Ранее Фокус писал о том, что самое большое озеро на Земле занимало площадь 2,8 миллиона км².