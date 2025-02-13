Понад 138 метрів завдовжки: знайдено найбільше у світі підземне термальне озеро (відео)

Уперше величезне озеро було виявлено 2021 року, проте вченим вдалося підтвердити його статус лише за чотири роки.

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Розташована у вапняку Вромонера на півдні Албанії, водойма — тепер відома як озеро Нейрон — була виявлена ще 2021 року під час геологічної дослідницької експедиції чеськими дослідниками. Однак лише тепер, через чотири роки після відкриття, вченим нарешті вдалося підтвердити, що прихована водойма дійсно є найбільшим у світі підземним термальним озером, пише IFLScience.

Під час першої експедиції команда помітила високий стовп пари, пізніше вчені виявили, що ця пара виходила з безодні глибиною понад 100 метрів, на дні якої ховався "сильний тепловий приплив і величезне озеро". У новому дослідженні під керівництвом Марека Ауді, вчені змогли підтвердити, що озеро є найбільшим у світі підземним термальним озером.

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Як і у випадку з будь-яким іншим відкриттям, вченим потрібно було провести додатковий аналіз і зняти точні вимірювання, щоб продемонструвати, що саме вони виявили. Результати виявилися дивовижними — у безодні ховалося найбільше підземне термальне озеро.

За словами фотографа й учасника експедиції Річарда Боурда, під час початкового дослідження вони створили просту карту і зрозуміли, що виявили щось незвичайне. Однак у вчених все ще не було достатньої кількості обладнання, щоб забезпечити необхідний рівень деталізації. У новому дослідженні вчені використовували для картування печери й озера лазерний далекомір — він повідомив про помилку, оскільки має обмеження в 100 метрів.

Тепер вчені змогли повернутися до озера і використовували нову технологію — мобільний сканер LIDAR — це дало їм змогу створити детальну 3D-карту підземної печери, що отримала назву Атмос, і озера Нейрон.

Результати вказують на те, що вченим дійсно вдалося виявити найбільше підземне термальне озеро у світі: його довжина — 138,3 метра, ширина — 42 метри, а периметр — 345 метрів. Відомо, що озеро вміщує 8355 кубічних метрів води, що еквівалентно приблизно 3,3 олімпійським басейнам.

У майбутньому вчені хочуть повернутися в печеру Атмос і озеро Нейрон, щоб дізнатися більше подробиць. Передбачається, що така водойма може мати величезний вплив на розуміння підземних екосистем і геологічних процесів.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше озеро на Землі займало площу 2,8 мільйона км².